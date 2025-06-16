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Переговоры Украины и России: в Кремле сказали, когда может состояться следующая встреча
Спикер Кремли Дмитрий Песков ответил, есть ли дата следующего этапа переговоров украинской и российской сторон.
В Кремле прокомментировали переговоры с Украиной. Так, конкретная дата следующего раунда пока не определена.
Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
Также он ответил, рассматривается ли для встречи не Турция, а другая страна.
«Речь не идет о том, чтобы сменить Стамбул на какую-то другую переговорную площадку», — отметил Песков.
Кроме того, представитель Путина прокомментировал реакцию Запада на операцию Израиля.
«Мировое сообщество разделилось в отметках на два лагеря. Это для всех хороший урок», — подытожил он.
Среди прочего, Песков заявил, что в РФ пока не знают, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Мол, сейчас происходит сравнение цифр.
По словам спикера Кремля, якобы российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.
Также у Путина прокомментировали намерения захватить еще одну область Украины. Песков утверждает, что наступление РФ в Днепропетровской области продолжается. Он высказался о том, что целью наступления в Днепропетровской области является работой по созданию буферной зоны.
Напомним, в субботу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с министром обороны Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.
«Детально обсудили возможность следующих дипломатических шагов и что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров», — сказал он.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Киев не заинтересован продолжать переговоры с Москвой, если не будет предметного разговора о прекращении огня.