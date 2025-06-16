Переговоры Украины и России: в Кремле сказали, когда может состояться следующая встреча

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле прокомментировали переговоры с Украиной. Так, конкретная дата следующего раунда пока не определена.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Также он ответил, рассматривается ли для встречи не Турция, а другая страна.

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«Речь не идет о том, чтобы сменить Стамбул на какую-то другую переговорную площадку», — отметил Песков.

Кроме того, представитель Путина прокомментировал реакцию Запада на операцию Израиля.

«Мировое сообщество разделилось в отметках на два лагеря. Это для всех хороший урок», — подытожил он.

Среди прочего, Песков заявил, что в РФ пока не знают, сколько тел российских военных может передать Украина в рамках обмена. Мол, сейчас происходит сравнение цифр.

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По словам спикера Кремля, якобы российская сторона уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.

Также у Путина прокомментировали намерения захватить еще одну область Украины. Песков утверждает, что наступление РФ в Днепропетровской области продолжается. Он высказался о том, что целью наступления в Днепропетровской области является работой по созданию буферной зоны.

Напомним, в субботу, 14 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с министром обороны Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.

«Детально обсудили возможность следующих дипломатических шагов и что именно должно быть обеспечено для процесса переговоров», — сказал он.

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В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что Киев не заинтересован продолжать переговоры с Москвой, если не будет предметного разговора о прекращении огня.