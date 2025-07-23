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Переговоры Украины и России: Зеленский утвердил список делегации
Умеров снова возглавит делегацию для переговоров с российской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил список делегации для участия в переговорном процессе с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и стабильного мира.
Об этом свидетельствует указ №539 , обнародованный на сайте главы государства.
Главой делегации назначен секретарь СНБО Рустем Умеров. Заметим, что политик также являлся руководителем делегации и во время предварительных раундов переговоров с россиянами в Стамбуле - 16 мая и 2 июня. Тогда являлся руководителем Минобороны Украины.
В состав вошли представители Офиса Президента, МИД, ВСУ, СБУ, разведки и других структур. В частности:
Бевз Александр Александрович – советник руководителя Офиса президента,
Кислица Сергей Олегович – первый заместитель министра иностранных дел Украины,
Луговский Олег Васильевич – первый заместитель председателя Службы внешней разведки,
Поклад Александр Валентинович – заместитель председателя Службы безопасности Украины,
Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры с Россией в Стамбуле состоятся "в ближайшее время".
В Кремле заявили, что готовы к новой встрече. Их делегацию обычно возглавит ассистент “фюрера” Владимир Мединский. Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров . В Москве отмечают, что "в вопросе украинского урегулирования намерено обеспечивать свои интересы".