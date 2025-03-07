Переговоры Украины и США: какие темы затронут и прибудут ли россияне

Встреча будет хорошей возможностью обсудить предложение Владимира Зеленского по поводу тишины в воздухе и на море.

Делегации Украины и США во время встречи в Саудовской Аравии обсудят несколько вопросов, в центре будет путь к миру. Что касается россиян, то их участие не предусмотрено.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил на брифинге.

Тихий напомнил, что на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Саудовскую Аравию. После этого команда сопровождения главы государства останется для общения с делегацией из США.

Представитель МИД акцентировал, что Украине не поступала информация об участии россиян в этих переговорах.

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"Мы такой информации не получали и исходим из того, что в Саудовской Аравии должны состояться двусторонние украинско-американские консультации, встреча, диалог. Нет никакой информации о том, что там планируют быть какие-то россияне", — сказал Тихий.

Он проинформировал, что в повестке переговоров будут двусторонние отношения Украины и США, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие. В центре разговора будет путь к миру.

"Я думаю, что именно там стороны будут иметь возможность обсудить не через медиа, не через публичные заявления и в том числе не через мои заявления, а непосредственно лицом к лицу все вопросы повестки дня Украины и США и будем надеяться, взаимовыгодные решения и взаимовыгодные шаги, достичь каких-то взаимовыгодных шагов на этом пути", — рассказал спикер МИД.

Он добавил, что Украина в целом позитивно настроена на эту встречу.

Тихий также выразил мнение, что встреча в Саудовской Аравии будет хорошей возможностью обсудить предложение Зеленского по поводу тишины в воздухе и на море. Это предложение находится в ключе того подхода, который выражала администрация президента США Дональда Трампа.

"Предложение абсолютно реальное. Это в принципе, мы считаем, очень конструктивный подход со стороны Украины. Мы готовы действительно гибко адаптировать свою позицию, предлагать конкретные решения. Решение вполне приемлемо и более того, мне кажется, что это решение взаимоприемлемо даже с Россией, потому что речь идет о взаимных мерах", – рассказал спикер МИД.

Напомним, спецпредставитель президента США с Ближнего Востока, также вовлеченный в переговоры с РФ, Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон и Киев договариваются о встрече на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить детали мирного соглашения о прекращении войны.