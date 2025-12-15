Переговоры Украины и США о мире завершились

Украинская делегация во время прибытия на переговоры в Берлине / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

После завершения разговора с американцами, Зеленский отправился на запланированную с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером встречу.

Реклама

Напомним, ранее 15 декабря в Берлине украинская и американская делегации собрались на второй раунд переговоров о мирном плане США для окончания войны в Украине.

По итогам предидущей встречи, 14 декабря, длиною в пять часов Уиткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Он проинформировал, что состоялись «углубленные обсуждения» мирного плана из 20-ти пунктов.