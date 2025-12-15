- Дата публикации
Переговоры Украины и США о мире завершились
После встречи с представителями США Зеленский отправился на встречу со Штайнмайером.
В Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
После завершения разговора с американцами, Зеленский отправился на запланированную с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером встречу.
Напомним, ранее 15 декабря в Берлине украинская и американская делегации собрались на второй раунд переговоров о мирном плане США для окончания войны в Украине.
По итогам предидущей встречи, 14 декабря, длиною в пять часов Уиткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Он проинформировал, что состоялись «углубленные обсуждения» мирного плана из 20-ти пунктов.