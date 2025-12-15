ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2546
Время на прочтение
1 мин

Переговоры Украины и США о мире завершились

После встречи с представителями США Зеленский отправился на встречу со Штайнмайером.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Украинская делегация во время прибытия на переговоры в Берлине

Украинская делегация во время прибытия на переговоры в Берлине / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В Берлине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщил журналистам советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

После завершения разговора с американцами, Зеленский отправился на запланированную с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером встречу.

Напомним, ранее 15 декабря в Берлине украинская и американская делегации собрались на второй раунд переговоров о мирном плане США для окончания войны в Украине.

По итогам предидущей встречи, 14 декабря, длиною в пять часов Уиткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Он проинформировал, что состоялись «углубленные обсуждения» мирного плана из 20-ти пунктов.

Дата публикации
Количество просмотров
2546
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie