Переговоры Украины и США о мирном плане: когда продолжатся и что будет дальше

Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Начатые 14 декабря переговоры по мирному плану США с участием президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, спецпосланцев президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера продолжатся в Берлине 15 декабря в 12:00 по Киеву.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию от Офиса президента Украины.

После переговоров о мирном плане у Зеленского на 14:00 запланирована встреча с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, а затем — со спикером Бундестага Юлией Клекнер.

Позже в этот же день Зеленский вместе с Мерцем примет участие в церемонии закрытия украинско-немецкого экономического форума. Вечером глава государства встретится с лидерами стран Евросоюза, Соединенного Королевства, Еврокомиссии, Европейского Совета, НАТО.

Напомним, 14 декабря украинская и американская делегации провели в Берлине переговоры по мирному плану США, которые продолжались 5 часов. На встрече с Уиткоффом и Кушнером присутствовали Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и советник руководителя Офиса президента Александр Бевз. Анонсировалось, что переговоры продолжатся 15 декабря.

После вчерашней встречи Уиткофф заявил о «достижении значительного прогресса». Спецпосланник президента США сказал, что представители государств провели «углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана» и экономической повестки дня.