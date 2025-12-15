ТСН в социальных сетях

Политика
518
1 мин

Переговоры Украины и США о мирном плане: начался второй раунд

Украинская и американская делегации продолжают начатый 14 декабря разговор о мире.

Ирина Лабьяк
Переговоры в Берлине с участием делегаций из Украины и США

Переговоры в Берлине с участием делегаций из Украины и США / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Делегации США и Украины начали 15 декабря в Берлине второй раунд переговоров по мирному плану.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

Президент Украины Владимир Зеленский снова проводит переговоры с американской делегацией.

Напомним, первый раунд переговоров по мирному плану США состоялся в Берлине 14 декабря. На пятичасовой встрече присутствовали Зеленский, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, советник руководителя ОП Александр Бевз, американские посланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Переговоры в первый день завершились заявлением Уиткоффа о «достижении значительного прогресса». По его словам, представители государств провели «углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана» и экономической повестки дня.

