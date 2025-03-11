Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: все, что известно о результатах встречи

В Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, прошли переговоры между Украиной и США. Ключевые темы встречи – путь к миру и двусторонние отношения Украины и США.

ТСН.ua собрал главные события встречи в Джидде.

С украинской стороны во встрече приняли участие руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

Со стороны США в состав переговорщиков вошли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стивен Виткофф.

По словам Ермака, переговоры начались конструктивно.

Через четыре часа после начала встречи во время перерыва Волтц заявил журналистам, что команды США и Украины "идут к цели".

Как обеспечить длительное перемирие в Украине

Во время общения с журналистами руководитель ОПУ прокомментировал ход переговоров и подчеркнул, что путь к миру лежит через усилия Европы, которая должна быть готова защищать свою безопасность.

"Перемирие в трехлетней войне, которую РФ ведет против моей страны, никогда не казалось таким близким [как сегодня в Джидде – ред.]. Перемирие в Украине не достигается только благодаря дипломатическим жестам. Перед тем необходимо выполнить ряд условий, чтобы обеспечить продолжительный мир, когда он наступит. Это включает политическое и финансовое давление на Россию, чтобы повысить цену возобновления конфликта", – сказал он.

Ермак отметил, что наша общая цель – построить сильную, безопасную и устойчивую Европу по всем аспектам: военному, политическому и экономическому. И первый шаг к этому – обеспечение значимого перемирия. Для этого Европа должна быть не только экономически и политически устойчива, но и готова защищаться. Кроме того, Россия должна уяснить политическую и экономическую цену использования силы для достижения своих целей.

Украина стремится к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал переговоры с американской стороной в Саудовской Аравии. Глава МИД подчеркнул, что Украина стремится к миру, как никто другой.

"Рад быть в Джидде с Андреем Ермаком, Рустемом Умеровым и Павлом Палисой. Мы рассматриваем эту встречу как отличную возможность для продвижения мира и развития украинско-американского стратегического партнерства. Конструктивная атмосфера доказывает, что мы можем использовать эту возможность. Украина стремится к миру, как никто другой", – написал он.

Переговоры завершились

Первый раунд переговоров был посвящен обсуждению режима тишины на море и в небе, а также соглашении о редкоземельных ископаемых. Во второй части встречи стороны перешли к обсуждению гарантий безопасности.

Ожидается, что украинская команда представит официальным лицам США предложение о частичном прекращении огня, согласно которому Украина и Россия воздержатся от ударов беспилотниками и ракетами большой дальности, атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также боевых действий в Черном море.

По информации CNN, переговоры в Джидде между чиновниками США и Украины о прекращении войны в Украине продолжались более восьми часов. Продолжение переговоров на следующий день не планируется.

Рубио сказал, что Украина и США сделали "положительный шаг" во время сегодняшних переговоров и что США теперь донесут это предложение россиянам. Госсекретарь добавил, что теперь "мяч на стороне России".

США возобновили военную помощь Украине

После переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в сфере безопасности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

В то же время Майк Уолтц по итогам переговоров в Джидде заявил, что президент США Дональд Трамп призывает к миру и готов принять любые меры для достижения этого мира.

Что касается возобновления помощи, то, по словам Волтца, сейчас американская сторона выясняет, где находятся все поставки.

"Но да, мы будем помогать Украине", – добавил он.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров также сообщил, что "пауза снята, помощь продолжается".

Соглашение о прекращении огня

В совместном заявлении делегаций США и Украины также отмечается, что Украина согласилась на предложение США по немедленному 30-дневному прекращению огня и обязалась принять меры по восстановлению крепкого мира после вторжения России.

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"Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией", – говорится в заявлении.

США обязались обсудить предложения о прекращении огня с Кремлем и "поставить в известность Россию, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира".

"Мы перешли от этого вопроса "если закончится война", к тому, "как она закончится". И это был важный первый шаг под руководством президента Трампа", – сказал Волтц.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Россией о прекращении огня в Украине на 75% зависит от Путина. Если он согласится, останется только согласовать территории и подписать бумаги.

"Итак, полное прекращение огня. Украина согласилась. Надеемся, Россия тоже согласится. Встретимся с ними сегодня-завтра. Надеемся заключить соглашение. Прекращение огня очень важно. Если Россия согласится, будет прекрасно. Если нет – все это будет продолжаться, погибнет еще много людей", – заявил Трамп.

Он добавил, что планирует обсудить прекращение огня напрямую с Путиным. Ожидается, что разговор может состояться уже на этой неделе.

Сколько времени у Кремля, чтобы согласиться на прекращение огня

По словам Волтца, украинская делегация "очень четко заявила, что разделяет видение мира президента Трампа" и "сделала конкретные шаги и предложения", в частности, согласилась на полное прекращение огня. Уолтц пообещал поговорить с российской стороной "в ближайшие дни".

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Государственного секретаря США Марко Рубио спросили, есть ли крайний срок, до которого россияне должны ответить на предложение о временном прекращении огня на 30 дней.

"Мы предложим им эту идею. Украина готова прекратить стрелять и начать говорить, и теперь им будет нужно решать "да" или "нет". Надеюсь, они скажут "да". Если да, то я считаю, что мы достигли значительного прогресса. Если они скажут "нет", то мы, к сожалению, узнаем, что является препятствием для мира", – сказал госсекретарь США.

Рубио добавил, что надеется на скорый ответ, чтобы можно было начать вторую фазу миротворческого процесса, то есть "реальные переговоры".

Когда будет готово соглашение о прекращении огня

Уже на следующей неделе, то есть с 17 марта, Украина будет обсуждать с партнерами детали обеспечения временного режима тишины, если на него согласится Россия.

По словам Ермака, в Саудовской Аравии Украина и США обсуждали лишь рамки предстоящих переговоров по завершению войны России против Украины.

"На следующей неделе мы договорились, что на техническом экспертном уровне команды начнут говорить о прекращении огня на 30 дней", – сказал Ермак.

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