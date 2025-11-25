Переговоры Украины и США в Женеве едва не переросли в ссору: Кислица рассказал, что пошло не так

Сергей Кислица / © Twitter/Сергей Кислица

Состоявшиеся в Женеве 23 ноября консультации между украинской и американской сторонами начались с серьезного конфликта и чрезвычайно напряженной атмосферы. Как сообщил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, американская сторона «была очень взбешена».

Об этом пишет Financial Times.

Причиной гнева стало попадание в СМИ «28-пунктного плана» Украины по прекращению огня за несколько дней до встречи.

Для урегулирования недоразумений и возвращения к конструктивному диалогу понадобилось около двух часов переговоров между руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и американским сенатором Марком Рубио. Именно их усилия помогли снизить градус конфликта.

Несмотря на первоначальный кризис, консультации завершились на положительной ноте. США выслушали обеспокоенность украинской стороны и согласились на важные уступки:

В обновленной версии план вопроса о численности украинской армии больше не будет ставиться на обсуждение.

Предложение о полной амнистии для потенциальных военных преступлений было переработано с учетом «жалоб пострадавших в войне».

Как отмечает Financial Times, стороны согласились вынести «за скобки» наиболее спорные темы на данном этапе. Речь идет, в частности, о статусе территорий, а также отношениях с НАТО.

Эти критически важные вопросы будут обсуждаться уже на уровне лидеров Украины и США.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил результаты встречи в Женеве, где обсуждался предложенный Соединенными Штатами Америки мирный план для окончания войны в Украине. По его мнению, переговоры были «очень успешными» и этот план будет продвигаться дальше.