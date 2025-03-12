Переговоры Украины и США: Зеленский рассказал о ключевых деталях встречи

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру.

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. Он оценил перспективы американской помощи, прокомментировал вопросы выборов, а также ответил на ядерные угрозы Кремля.

ТСН.ua собрал все заявления президента.

По его словам, переговоры в Саудовской Аравии стали первой конструктивной встречей между украинской и американской сторонами.

“Я поддерживаю тот результат, который был. Это была первая конструктивная встреча между командами. Она была действительно подробной, и это для нас важно. Очень положительный результат, особенно по американской помощи”, – отметил Зеленский.

Будет ли встреча с Трампом

Президент Украины не подтвердил информацию о возможной встрече с Дональдом Трампом и не комментировал возможное приглашение в Белый дом.

“Я не слышал о приглашении. Думаю, что любая наша встреча с президентом США должна завершаться положительным результатом для обеих сторон”, – сказал он.

Зеленский также заявил о готовности Украины подписать рамочное соглашение с США по добыче полезных ископаемых.

Мы всегда говорили об этом. Честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Никаких секретов за кулисами нет – мы готовы”, – подчеркнул президент.

Он также добавил, что россияне сделают все, чтобы поссорить Украину и Соединенные Штаты. Однако переговоры в Саудовской Аравии разбивают все их планы.

Доверяет ли Зеленский Путину

Украина приняла предложение США по поводу 30 дней тишины, но без доверия к России.

Никто из нас не верит россиянам. Они всегда используют переговоры для своих манипуляций”, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина настроена завершить войну и призвал США и международное сообщество поддержать Киев.

“Мы не будем играть в нарративы Кремля, что Украина не хочет завершения войны. Мы решительно настроены на победу”, – заявил президент.

Также окончательное решение будет зависеть от позиции США и диалога с Россией.

Если Россия покажет готовность к предложению США, то будут соответствующие решения. Если же нет – надеемся, что американская сторона продемонстрирует свою силу», – заявил Зеленский.

Украина будет отвечать на российские удары

Президент жестко отреагировал на очередной удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибла женщина и пострадали гражданские.

Украинские войска будут отвечать на каждый удар. Мы являемся независимым государством, и на любую атаку враг получит ответ”, – подчеркнул главнокомандующий.

Он также добавил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий и продолжит борьбу за суверенитет.

“Мы не будем нарушать Конституцию. Мы защищаем нашу землю, и любые российские оккупации незаконны”, – заявил он.

Что происходит в Курской области

По словам Зеленского, украинские войска в Курской области продолжают выполнять боевые задачи, несмотря на попытки РФ оказывать давление.

Россия использует привычную тактику запугиваний, в частности ядерными угрозами. Но это методичка Кремля перед любыми переговорами», – заявил президент.

Когда ждать выборов в Украине

Президент Украины отметил, что выборы состоятся только после завершения войны и отмены военного положения.

"По окончании войны военное положение будет снято, и выборы состоятся согласно украинскому законодательству", — подытожил Зеленский.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами" и надеются получить положительный ответ от РФ о прекращении огня.

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