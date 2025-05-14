Переговоры Украины и Стамбуле: The Telegraph назвал три возможных сценария

В Стамбуле может состояться встреча президентов Украины и России / © ТСН.ua

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Украинский Президент Владимир Зеленский согласился с предложением главы РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле.

Это может стать их первой встречей с декабря 2019 года, отмечает The Telegraph .

Своим предложением о переговорах в Турции Путин надеялся убедить американского лидера Дональда Трампа в своих серьезных намерениях.

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Как отмечает издание, для Зеленского появление на переговорах имеет целью донести Белому дому, что именно Москва является единственной стороной, выступающей против мира.

Встреча в четверг может стать важнейшим событием за 1175 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

The Telegraph приводит три возможных сценария, по которым могут состояться переговоры в Стамбуле.

Встреча двух лидеров состоялась

Первый сценарий, по оценкам издания, менее вероятен. Согласно ему, Зеленский и Путин встретились лично впервые с 2019 года.

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Двое мужчин не скрывают своей неприязни друг к другу, но не могли отказаться от встречи из-за давления Трампа.

Президент США также прибыл в Стамбул и считает этот день «историческим».

Выступая посредником, США предоставляют каждому из лидеров враждующих сторон возможность изложить свою позицию по отношению к миру.

Зеленский заявляет, что Россия должна согласиться на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня, прежде чем они смогут провести какие-либо содержательные мирные переговоры.

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«Украинский президент твердо убежден, что Трамп и европейские союзники Киева имеют такие же взгляды на этот процесс», — отмечает издание.

Путин же имеет другой план и повторяет свои нарративы:

Зеленский не является легитимным президентом и не должен участвовать в переговорах;

Переговоры должны состояться только между чиновниками Москвы и Вашингтона;

РФ получит гарантии того, что Украина не станет членом НАТО;

Численность ВСУ будет ограничена.

"На этом этапе господин Трамп должен решить, кого он считает главным препятствием на пути к миру, и действовать соответственно", - добавляет The Telegraph.

Путин не приехал

Второй сценарий рассматривается как наиболее вероятный.

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События в нем разворачиваются таким образом, что Зеленский сдержал свое слово и прибыл в Стамбул. Однако Путин не прилетел.

«Единственными чиновниками России, которые приземлились в турецком городе, была делегация, состоявшая из министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и его главного помощника Кирилла Дмитриева», — пишет издание.

Украинский президент заявил, что не встретится ни с кем, кроме Путина и придерживается своего слова.

Тогда украинская делегация отправляется на встречу с россиянами в надежде, что Трамп будет продолжать считать Путина главным препятствием на пути к миру.

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После серии коротких разговоров американские чиновники докладывают своему президенту, что именно россияне виноваты в задержках.

"Дальше идет серия звонков министрам иностранных дел европейских стран по подготовке крупного пакета санкций, направленных против экспорта нефти и банковского сектора РФ, которых, по их мнению, будет достаточно, чтобы вернуть Путина за стол переговоров", - говорится в статье.

Россия манипулирует Трампом

Третий сценарий оценивается как маловероятный, но правдоподобный.

Согласно ему, Путину удается убедить президента США в том, что он был слишком занят и потому не прилетел на переговоры в Стамбул.

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В свою очередь, российская делегация убеждает спецпредставителя США Стива Виткоффа, что Зеленский не встречался с ними, именно поэтому выступает против мирных усилий Белого дома.

«Должностные лица из Киева и Европы будут утверждать обратное, но Трамп уже принял решение», — говорится в статье.

The Telegraph отмечает, что в прошлый раз, когда президент США считал Зеленского не настроенным на прекращение войны, он прекратил военную помощь США и прекратил передачу разведданных Украине.

Напомним, ранее в МИД Турции заявили о прибытии украинской и американской делегаций на переговоры.

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