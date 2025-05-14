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Переговоры Украины и Стамбуле: The Telegraph назвал три возможных сценария
Стамбул может стать местом исторической встречи или же очередной манипуляции россиян. The Telegraph рассказал о трех возможных сценариях развития событий.
Украинский Президент Владимир Зеленский согласился с предложением главы РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле.
Это может стать их первой встречей с декабря 2019 года, отмечает The Telegraph .
Своим предложением о переговорах в Турции Путин надеялся убедить американского лидера Дональда Трампа в своих серьезных намерениях.
Как отмечает издание, для Зеленского появление на переговорах имеет целью донести Белому дому, что именно Москва является единственной стороной, выступающей против мира.
Встреча в четверг может стать важнейшим событием за 1175 дней с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
The Telegraph приводит три возможных сценария, по которым могут состояться переговоры в Стамбуле.
Встреча двух лидеров состоялась
Первый сценарий, по оценкам издания, менее вероятен. Согласно ему, Зеленский и Путин встретились лично впервые с 2019 года.
Двое мужчин не скрывают своей неприязни друг к другу, но не могли отказаться от встречи из-за давления Трампа.
Президент США также прибыл в Стамбул и считает этот день «историческим».
Выступая посредником, США предоставляют каждому из лидеров враждующих сторон возможность изложить свою позицию по отношению к миру.
Зеленский заявляет, что Россия должна согласиться на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня, прежде чем они смогут провести какие-либо содержательные мирные переговоры.
«Украинский президент твердо убежден, что Трамп и европейские союзники Киева имеют такие же взгляды на этот процесс», — отмечает издание.
Путин же имеет другой план и повторяет свои нарративы:
Зеленский не является легитимным президентом и не должен участвовать в переговорах;
Переговоры должны состояться только между чиновниками Москвы и Вашингтона;
РФ получит гарантии того, что Украина не станет членом НАТО;
Численность ВСУ будет ограничена.
"На этом этапе господин Трамп должен решить, кого он считает главным препятствием на пути к миру, и действовать соответственно", - добавляет The Telegraph.
Путин не приехал
Второй сценарий рассматривается как наиболее вероятный.
События в нем разворачиваются таким образом, что Зеленский сдержал свое слово и прибыл в Стамбул. Однако Путин не прилетел.
«Единственными чиновниками России, которые приземлились в турецком городе, была делегация, состоявшая из министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и его главного помощника Кирилла Дмитриева», — пишет издание.
Украинский президент заявил, что не встретится ни с кем, кроме Путина и придерживается своего слова.
Тогда украинская делегация отправляется на встречу с россиянами в надежде, что Трамп будет продолжать считать Путина главным препятствием на пути к миру.
После серии коротких разговоров американские чиновники докладывают своему президенту, что именно россияне виноваты в задержках.
"Дальше идет серия звонков министрам иностранных дел европейских стран по подготовке крупного пакета санкций, направленных против экспорта нефти и банковского сектора РФ, которых, по их мнению, будет достаточно, чтобы вернуть Путина за стол переговоров", - говорится в статье.
Россия манипулирует Трампом
Третий сценарий оценивается как маловероятный, но правдоподобный.
Согласно ему, Путину удается убедить президента США в том, что он был слишком занят и потому не прилетел на переговоры в Стамбул.
В свою очередь, российская делегация убеждает спецпредставителя США Стива Виткоффа, что Зеленский не встречался с ними, именно поэтому выступает против мирных усилий Белого дома.
«Должностные лица из Киева и Европы будут утверждать обратное, но Трамп уже принял решение», — говорится в статье.
The Telegraph отмечает, что в прошлый раз, когда президент США считал Зеленского не настроенным на прекращение войны, он прекратил военную помощь США и прекратил передачу разведданных Украине.
Напомним, ранее в МИД Турции заявили о прибытии украинской и американской делегаций на переговоры.
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