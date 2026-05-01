Переговоры Украины и Венгрии: Сибига ответил, есть ли на данный момент договоренности

Украина заинтересована в возобновлении диалога с Венгрией, однако конкретных договоренностей о встречах на данный момент не достигнуто. В то же время Киев настаивает: любые требования к украинской стороне неприемлемы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии корреспонденту ТСН.ua Елене Черняковой.

По его словам, нынешняя Украина не является государством, которому можно выдвигать требования, и подобный подход является неприемлемым.

«Начну с того, что сейчас наше государство не та страна, от которой можно требовать. Это неприемлемо. Любая форма требований к нам — она не воспринимается нами», — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Киев выступает за конструктивный дипломатический диалог с Будапештом как между партнерами и соседними государствами. После выборов, по оценке главы МИД, появилось «окно возможностей» и «окно для активизации» двусторонних отношений.

Отдельное внимание Сибига обратил на важность контактов на уровне лидеров. В частности, Украина уже обменивалась оценками ситуации со своими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством Венгрии.

«Безусловно, что ключевым здесь является двусторонний диалог на уровне лидеров. Мы обменивались с нашими европейскими партнерами после их контактов с будущим руководством этого государства. Мы понимаем эту позицию, мы готовы идти вперед. Мы заинтересованы в установлении прямого диалога как можно скорее. Мы приветствуем все усилия, связанные с налаживанием такого диалога и готовностью к встречам», — добавил министр.

В то же время он уточнил, что возможные встречи будут определяться по дипломатическим каналам — с согласованием места и сроков обеими сторонами.

«Эти встречи, безусловно, будут определяться по дипломатическим каналам в местах и в сроки, согласованные сторонами», — подчеркнул Сибига.

При этом на данный момент, по словам Сибиги, таких договоренностей нет.

Дата публикации 17:39, 01.05.26

Напомним, ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении приехать в Украину и инициировал встречу с президентом Владимиром Зеленским в начале июня. В качестве места переговоров он назвал Берегово на Закарпатье, где предлагает обсудить перезагрузку двусторонних отношений и вопрос венгерского меньшинства.

В Офисе президента Украины ответили, что график главы государства на июнь пока не утвержден, а формат и возможность такой встречи должны согласовываться через прямые контакты сторон.

В то же время мэр Берегово Золтан Бабяк опроверг заявления о притеснениях венгерской общины. По его словам, права национального сообщества урегулированы на государственном уровне, а остающиеся вопросы решаются в рамках диалога. Он также отметил, что представители венгерской общины занимают должности в органах власти, а образование и культура финансируются из бюджетов разных уровней.

В то же время в Bloomberg прогнозируют, что Мадьяр, вероятно, пойдет по пути своего предшественника и соперника Виктора Орбана в политике в отношении Украины и в требованиях к нашему государству.

