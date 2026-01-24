Переговоры Украины, России и США завершились: первые итоги

Трехсторонние переговоры Украины, России и США

Реклама

Дополнено новыми материалами

Трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США, которые проходили в течение 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, прошли конструктивно.

Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинских чиновников.

«Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были „позитивными“ и „конструктивными“, сообщили мне украинские чиновники», — написал он.

Реклама

По словам журналиста, следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Пропагандисты российского государственного агентства ТАСС со ссылкой на собственные источники подтвердили, что переговоры в Абу-Даби будут продолжены в ближайшие дни.

Российские источники утверждают, что встреча не прошла безрезультатно.

«О результатах переговоров по Украине в Абу-Даби объявят уполномоченные лица в столицах», — сообщил источник ТАСС.

Реклама

Напомним, 23 января состоялся первый раунд переговоров. Украинскую делегацию представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель председателя ОП Сергей Кислица.

Сегодня, 24 января, к украинской делегации присоединились начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника Главного управления разведки генерал-лейтенант Вадим Скибицкий.

Ранее агентство Reuters предположило, что 23 января на трехсторонней встрече в Абу-Даби никакого компромисса не было достигнуто, поскольку Россия продолжает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, в ночь на 24 января Россия атаковала Украину, применив самолеты стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице.