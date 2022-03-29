Переговоры Украины с Россией: от чего будет зависеть следующий раунд

Переговоры Украины с Россией: от чего будет зависеть следующий раунд

Уже есть первая положительная реакция оппонентов, сказал Подоляк.

Дата следующего раунда переговоров России и Украины станет известна после соответствующих доработок в подгруппах, а также после реакции российской стороны на концепцию предложенного Киевом договора безопасности.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и комментарий близкого к процессу переговоров источника.

"Первое. Прямо сейчас идут очные консультации в подгруппах – в военной и юридической. Детализация важна. Второе. Дата следующего раунда будет ясна после доработок в подгруппах и реакции российской стороны на концепт договора. Третье. Уже есть первая положительная реакция оппонентов – готовность радикально прекратить огонь на черниговском и киевском направлениях, что позволит решить существенные гуманитарные проблемы", – рассказал Подоляк.

В то же время, российское издание РИА "Новости" со ссылкой на свой источник сообщило, что очный раунд переговоров Украины и РФ в Стамбуле завершен, далее переговоры продолжатся в видеоформате.

Источник "УП" сообщает, что российская делегация уже вылетела из Стамбула.

Напомним, на переговорах российская сторона предложила, чтобы личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

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