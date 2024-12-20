Переговоры Украины с Россией: в Белом доме сделали заявление

Идея о том, что Москва в сильной позиции ошибочна.

Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с агрессором Российской Федерации с позиции силы.

Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена Майкл Карпентер в интервью изданию " Голос Америки ".

"Это в первую очередь означает остановить разрушение на Донбассе и хотя стабилизировать эти линии... Это займет время, это перейдет на 2025 год и потребует больше ресурсов. Украине понадобится дополнительная военная помощь", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, идея о том, что Москва в сильной позиции ошибочна. Ведь количество уничтоженных и раненых россиян достигло 600 тысяч. за 2,5 года войны.

"И, конечно, российская экономика — инфляция увеличивается, процентные ставки составляют 21% и могут повыситься. Поэтому Россия не на высоте. Но, несмотря на это, нам придется обеспечить Украину ресурсами, чтобы она смогла победить", — подчеркнул Карпентер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о переговорах с "фюрером" Путиным. По его словам, Киев пока может рассчитывать только на дипломатическое давление.

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