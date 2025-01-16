Переговоры Украины с Россией: Зеленский сделал заявление

Украина не ведет закулисных переговоры с Россией, ценя доверие своих западных партнеров. Кроме того, никаких переговоров с россиянами без участия Украины быть не может.

Об этом в интервью журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров, безусловно, больший риск",- сказал он.

Президент отметил, что у ЕС достаточно "друзей", которые ведут переговоры и пытаются продемонстрировать свою приверженность РФ, или балансировать между Украиной или Россией. К счастью, добавил он, таких стран немного.

"Для нас очень важно сохранить союз и поддержку со стороны партнеров из ЕС и НАТО. За эти три года удалось построить этот союз, без которого Украина бы не выстояла, и мы сохранили эту поддержку по сей день", — подчеркнул Зеленский, пояснив, что именно поэтому никаких переговоров с Россией за спиной партнеров нет.

В то же время президент подчеркнул — Киев будет решительно реагировать, если какая страна будет вести за спиной украинцев такие переговоры.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что попросил Владимира Зеленского об участии Варшавы в потенциальных переговорах Украины с РФ.

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