Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии: главные вопросы, которые будут обсуждать — Reuters

Украинская делегация может присоединиться к переговорам после встречи США с РФ, если будет достигнут прогресс.

Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций США и Украины. В понедельник должны встретиться делегации США и РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Главными темами переговоров США и Украины должны стать:

частичное прекращение огня, в том числе 30-дневное перемирие на энергообъектах;

безопасность судоходства в Черном море.

"Ожидается, что украинские и американские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии вечером в воскресенье, чтобы обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией, что является частью эскалации дипломатического толчка президента США Дональда Трампа о прекращении трехлетней войны". — говорится в сообщении Reuters.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии принесут положительный результат, если приблизит полное прекращение огня.

Между тем, Россия также надеется на "прогресс" в переговорах с американцами.

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