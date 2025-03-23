Переговоры Украины с США в Саудовской Аравии: главные вопросы, которые будут обсуждать — Reuters

Украинская делегация может присоединиться к переговорам после встречи США с РФ, если будет достигнут прогресс.
Вечером 23 марта в Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций США и Украины. В понедельник должны встретиться делегации США и РФ.
Об этом сообщает Reuters.
Главными темами переговоров США и Украины должны стать:
- частичное прекращение огня, в том числе 30-дневное перемирие на энергообъектах;
- безопасность судоходства в Черном море.
"Ожидается, что украинские и американские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии вечером в воскресенье, чтобы обсудить возможное частичное прекращение огня между Украиной и Россией, что является частью эскалации дипломатического толчка президента США Дональда Трампа о прекращении трехлетней войны". — говорится в сообщении Reuters.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии принесут положительный результат, если приблизит полное прекращение огня.
Между тем, Россия также надеется на "прогресс" в переговорах с американцами.
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