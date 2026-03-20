Переговоры Украины с США: Зеленский назвал темы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с американской стороной в США 21 марта.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Встреча в США 21 марта — ожидания Зеленского

«Ну, прежде всего, у нас двусторонняя встреча украино-американская в Соединенных Штатах Америки. Будут поднимать все вопросы. Подготовка по трехсторонней будущей встрече. Хотим четких дат. Хотя бы примерно», — рассказал Зеленский.

Реклама

По его словам, очевидно, что события на Ближнем Востоке и война влияют на перенос сроков проведения трехсторонней встречи. Подобные изменения уже происходили неоднократно, поэтому украинская сторона ожидает большей определенности относительно дат.

Отдельно президент отметил необходимость продолжения активного диалога с США.

«Второй вопрос. Мы видим, что диалог с американской стороной надо продолжать в тесном формате. Потому что санкции недавние, которые американская сторона сняла с российской энергетики, соответственно все это риски для нас. Все это увеличение денег для России. Ну, и увеличение их возможностей потом на фронте», — пояснил глава государства.

Зеленский отметил, что ситуация опасна, поэтому предстоящая встреча имеет важное значение именно учитывая эти риски.

Реклама

Он также отметил, что продолжается работа над двусторонними документами, которые касаются завершения войны, предоставления гарантий безопасности и дальнейшего восстановления Украины. По словам президента, этот процесс не останавливается, а отдельные детали еще будут уточняться украинской стороной.

Задачи политической части переговорной группы в США

Зеленский также объяснил, почему в пути в США прибывает политическая часть переговорной группы.

«Как я и говорил, что у нас был прогресс в трехстороннем заседании, именно на военном формате. Три стороны, в принципе, согласовали как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет. Именно поэтому в пути политическая подгруппа. Они будут разговаривать с американской стороной», — рассказал глава государства.

Он добавил, что украинская сторона осознает — россияне не стремятся приезжать в США, тогда как для американской стороны, на фоне войны на Ближнем Востоке, собственное присутствие в стране остается приоритетным. Именно поэтому украинская делегация отправляется в Штаты.

Реклама

Напомним, 19 марта Зеленский сообщил, что украинская делегация (Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица) отправилась в США для проведения переговоров 21 марта. Цель встречи — завершить дипломатическую паузу и продолжить работу над содержательным прекращением войны ради достижения достойного мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в переговорах Украины и США 21 марта. РФ рассчитывает на возобновление трехстороннего формата в ближайшее время, а текущую паузу считает временной.