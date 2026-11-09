Переговоры Украины, США и РФ Абу-Даби: в Вашингтоне раскрыли темы обсуждения

Переговоры Украины, США и России состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби / © ТСН.ua

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В ходе первого раунда трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби 10-11 ноября стороны намерены обсудить механизмы контроля за прекращением огня и гарантии безопасности после завершения боевых действий. Территориальные вопросы должны стать темой сессии.

Об этом сообщил американский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности в комментарии «Суспільному».

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По его словам, американскую сторону при обсуждении механизмов мониторинга перемирия будет представлять генерал Алексус Гринкевич.

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Следующий этап переговоров будет посвящен вопросам безопасности. В частности, участники должны рассмотреть беспокойство Украины и России, а также механизмы, не допустящие возобновления боевых действий в будущем.

Территориальные вопросы будут вынесены на вторую сессию встреч в Абу-Даби.

Ранее руководитель украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что в ходе переговоров также запланированы отдельные встречи с представителями Европейского Союза и НАТО.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Напомним, в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ.

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Ранее госсекретарь Белого дома Марко Рубио заявил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби США будут представлять спецпосланники Стив Уиткофф и Джарерд Кушнер.

Тем временем в СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

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