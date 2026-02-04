- Дата публикации
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби завершились — что дальше
Первый день мирных переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби завершился. Украинская сторона стремится выяснить реальные намерения России и США.
Первый день нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби завершился. Переговоры возобновятся поздно утром в четверг по местному времени.
Об этом сообщила представитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, Диана Давитян, передает «Европейская правда».
«На сегодняшний день переговоры завершены», — отметила она и добавила, что продолжение обсуждений запланировано на четверг, 5 февраля.
Украинскую делегацию в Абу-Даби представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник ОП Александр Бевз.
По словам Умерова, украинская сторона запланировала двустороннюю встречу с американской делегацией, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В ходе этой встречи планируется обсудить документ по гарантиям безопасности и так называемый «план процветания».
Тем временем, журналист Axios Барак Равид в X написал, что украинская сторона на этом двухдневном раунде стремится понять, на что реально настроены россияне и американцы.
Отметим, что переговоры в ОАЭ проходят на фоне последних массированных ударов России по территории Украины.
Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что из-за новых обстрелов происходит корректировка работы украинской команды на переговорах, чтобы максимально эффективно отстаивать интересы Украины.
Как сообщали СМИ, во время предварительных раундов в Абу-Даби компромиссов достичь не удалось, в то же время США и Россия оказывают давление на Украину.