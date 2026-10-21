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Переговоры Украины, США и России продолжатся: Уиткофф раскрыл детали встречи с Путиным
Уиткофф после встреч в Осло и Санкт-Петербурге анонсировал трехсторонние переговоры Украины, США и РФ.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о сегодняшней встрече с диктатором Путиным в Санкт-Петербурге и анонсировал трехсторонние переговоры Украины, России и США.
Об этом Уиткофф написал в соцсети Х.
«В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы развить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамки мира и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, чтобы тот мог вернуться домой к своей семье», — написал он.
По словам Уиткоффа, эти обсуждения были конструктивными и продолжатся в формате трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Россией и Украиной на техническом уровне.
«Хотя предстоит еще много важной работы, президент Трамп остается преданным делу завершения этой войны и достижения всеобъемлющего, устойчивого мира, который обеспечит безопасность и процветание для последующих поколений», — подытожил спецпредставитель президента США.
Как добавляет издание NRK, Уиткофф уже вернулся в Норвегию из России, чтобы проинформировать премьер-министра этой страны Стере о ситуации.
«Существует договоренность о проведении новой трехсторонней встречи высокого уровня между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, вероятно, в середине ноября. И переговоры начались впервые с февраля, и они будут касаться систем безопасности, которые будут введены после конфликта», — говорит премьер Норвегии Йонас Гар Стере.
Напомним, 20 октября в Осло прошли переговоры представителей Украины, Европы и США.
Сегодня, 21 октября, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге провел переговоры с диктатором Путиным. Во время встречи Уиткофф заискивал перед российским диктатором и выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехсторонних переговоров относительно войны в Украине.
Сам диктатор Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по миру в Украине в 10-х числах ноября.
Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что война в Украине близится к концу.