Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби: одна из стран Европы заявила о своем участии

Переговоры в Абу-Даби состоятся 10-11 ноября / © ТСН

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На 10-11 ноября в Абу-Даби запланирована трехсторонняя встреча между делегациями Украины, США и России, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс. На этих переговорах будут представители Европы, в частности, Франция.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире RTL .

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«Европейцы будут хорошо представлены, а Франция будет в Абу-Даби для участия в этих дискуссиях. Я пока не могу сказать вам, кто будет представлять Францию в этот раз, но она точно будет там», – добавил он.

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По словам чиновника, Франция выразит свое мнение по поводу Европы, поскольку «она больше всего пострадает».

«В последние недели европейцы высказали свое мнение. Они заявили американскому посреднику, что ни одна дискуссия по поводу будущего континента не может игнорировать наши ожидания и требования», – отметил Жан-Ноэль Барро.

Последняя встреча такого типа между российской, украинской и американской делегациями состоялась в середине февраля в Женеве, но не привела ни к какому прогрессу в урегулировании войны. Ведь требования Москвы циничны и неприемлемы для Киева.

Переговоры в Абу-Даби – что известно:

В Абу-Даби 10-11 ноября должны пройти мирные переговоры с участием делегаций Украины, США и России. Владимир Зеленский назвал ключевые темы переговоров по миру. В частности, это прекращение огня, суверенитет и территориальная целостность Украины.

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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов войдет в делегацию Украины. Возглавлять переговорную группу теперь будет уже председатель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегацию РФ возглавит помощник Путина Владимир Мединский, который был главным переговорщиком на встрече в Женеве в феврале 2026 года.

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