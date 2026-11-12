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Переговоры в Абу-Даби — Берлин намекнул на возможный разговор Мерца с Путиным
В Берлине полагают, что после мирных переговоров в Абу-Даби вероятность контактов между Мерцом и Путиным возросла.
После переговоров в Абу-Даби возможен разговор канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом РФ Владимиром Путиным. В Берлине заявили, что в ОАЭ удалось достичь понимания основных основ урегулирования.
Об этом сообщает Die Zeit, которое цитирует пресс-секретаря правительства Германии Штефана Корнелиуса.
«Мы достигли в Абу-Даби понимания основных принципов. Теперь это понимание передают и президенту России, и на этой основе могут развиваться разговоры», — сказал Корнелиус.
В Кремле в свою очередь сообщили, что Путин открыт к контактам с ЕС и Мерцем.
Напомним, после сложных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби американские спецпосланники отправляются в Москву. В Кремле уже определили время встречи с Путиным, которая может повлиять на дальнейшее ход мирного процесса.