Переговоры в Абу-Даби: Буданов заявил о «существенном результате»

Буданов раскрыл детали встреч в Абу-Даби

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Украинская делегация по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби добилась существенного результата в вопросе возвращения украинских военнопленных. В то же время, переговоры по завершению войны были непростыми, а позиция Киева остается неизменной — Украина стремится к справедливому миру и надежным гарантиям безопасности.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, в течение двух дней украинская делегация работала в Абу-Даби по поиску путей завершения российской войны против Украины.

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«Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и исключит возможность повторения российской агрессии», — подчеркнул руководитель ОП.

Он отметил, что одним из отдельных направлений переговоров стало возвращение украинских военнопленных домой. В этом вопросе удалось добиться существенного результата.

«Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом», — заверил Буданов.

Отдельно руководитель ОП поблагодарил американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа за участие в переговорном процессе, а также Объединенные Арабские Эмираты — за содействие переговорному процессу.

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Ранее Кирилл Буданов ответил, требует ли РФ выхода ВСУ из Донбасса и сделал важное заявление после переговоров в Абу-Даби.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги Украины после переговоров в Абу-Даби.

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