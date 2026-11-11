- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 467
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Абу-Даби: Буданов заявил о «существенном результате»
Кирилл Буданов подвел итоги двухдневных переговоров в Абу-Даби: Украина достигла существенного результата возвращения военнопленных.
Украинская делегация по итогам двухдневных переговоров в Абу-Даби добилась существенного результата в вопросе возвращения украинских военнопленных. В то же время, переговоры по завершению войны были непростыми, а позиция Киева остается неизменной — Украина стремится к справедливому миру и надежным гарантиям безопасности.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
По его словам, в течение двух дней украинская делегация работала в Абу-Даби по поиску путей завершения российской войны против Украины.
«Позиция Украины остается неизменной: необходимо остановить войну и сформировать действенную архитектуру безопасности, которая будет гарантировать устойчивость мира и исключит возможность повторения российской агрессии», — подчеркнул руководитель ОП.
Он отметил, что одним из отдельных направлений переговоров стало возвращение украинских военнопленных домой. В этом вопросе удалось добиться существенного результата.
«Возвращение каждого украинца остается нашим безусловным приоритетом», — заверил Буданов.
Отдельно руководитель ОП поблагодарил американских представителей Джареда Кушнера и Стива Виткоффа за участие в переговорном процессе, а также Объединенные Арабские Эмираты — за содействие переговорному процессу.
Ранее Кирилл Буданов ответил, требует ли РФ выхода ВСУ из Донбасса и сделал важное заявление после переговоров в Абу-Даби.
Напомним, президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги Украины после переговоров в Абу-Даби.