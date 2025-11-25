Переговоры в Абу-Даби: что известно об обновленном плане США и какова позиция Украины

В Абу-Даби состоялись переговоры представителей США и России / © ТСН.ua

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоялись переговоры между представителями США и России. В то же время известно, что в столице ОАЭ находится и украинская делегация. Встречи проходят на фоне дипломатического прогресса, достигнутого в Женеве.

Министр армии США Дэн Дрисколл во время встречи представил российской делегации обновленный мирный план по завершению войны в Украине, который был кардинально изменен после обсуждений в Женеве.

Что известно о переговорах в Абу-Даби и что предусматривает обновленный мирный план — читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры в Абу-Даби

Министр армии США Дэн Дрисколл 24 ноября встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, чтобы представить обновленный мирный план завершения войны в Украине. Кроме того, Axios сообщает, что украинская делегация во главе с руководителем ГУР Кириллом Будановым также находится в столице ОАЭ и участвует в переговорах с представителями США и РФ.

Министр армии США Дэн Дрисколл / © Associated Press

Переговоры Дрисколла с российской делегацией состоялись и 25 ноября, передает Reuters.

«Поздно в понедельник и в течение всего вторника министр Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией по достижению прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы остаемся оптимистами. Министр Дрисколл тесно сотрудничает с Белым домом… по продвижению этих переговоров», — сообщил представитель Дрисколла, подполковник армии США Джефф Толберт.

Абу-Даби / © Getty Images

В то же время министр армии США Дэн Дрисколл планирует встречу с Кириллом Будановым, поскольку Вашингтон пытается ускорить процесс заключения мирного соглашения.

Эти переговоры происходят на фоне дипломатического процесса, начавшегося в Женеве, где стороны пытались «выгладить» текст, который можно было бы представить президентам.

В свою очередь в Кремле заявляют, что не видели обновленного проекта мирного плана от Трампа и отказываются комментировать свое участие в переговорах в Абу-Даби.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сообщения СМИ о встрече «сливами», «спекуляциями» и «распространением слухов», якобы подрывающих инициативы Трампа и условия Москвы. При этом он заявил, что РФ работает конфиденциально.

Что предусматривает обновленный «мирный план Трампа»

В результате обсуждений в Женеве 23 ноября, представители США, Украины и Европы разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир.

В то же время мирный план по завершению войны в Украине претерпел кардинальные изменения: первоначальная версия документа, который состоял из 28 пунктов, была сокращена до 19 пунктов, а некоторые положения были изъяты или изменены.

«Все вопросы, касающиеся Европы, включая те, что касаются НАТО, были исключены из этого плана — заявлял министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Как отмечает CBS News, Украина и США достигли «общего понимания» относительно мирного плана, остается лишь доработать некоторые незначительные детали.

Президент США Дональд Трамп отметил, что план еще не является окончательным вариантом и продолжает прорабатываться.

Вечером 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, был существенно доработан.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

«Наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным», — отметил президент.

Зеленский отметил, что ключевые, «наиболее чувствительные» аспекты обновленного мирного плана будут вынесены на прямое обсуждение с Дональдом Трампом. Также он отметил, что Украина принципиально готова к миру и не будет блокировать мирный процесс.

«Это — наш общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро», — добавил президент.

Кроме того, в рамках обновленного мирного плана Украина согласилась ограничить численность своей армии до 800 тысяч человек, сообщает Financial Times.

Украинский военный / © Getty Images

В то же время в РФ говорят, что ожидают новую, «промежуточную» редакцию американского мирного плана по Украине, поскольку Москва имеет только начальный вариант, который состоит из 28 пунктов. Глава МИД РФ Сергей Лавров цинично заявил, что попытки Запада изменить начальные формулировки могут «подорвать» усилия по урегулированию. Россия готова обсуждать только тот вариант, который США согласуют с Европой и Украиной.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно: что известно

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США достигли «огромного прогресса» в подготовке мирного соглашения и пригласили Украину и Россию к дальнейшим переговорам. По ее словам, остались «деликатные, но не непреодолимые детали», которые требуют обсуждения между тремя сторонами.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров 25 ноября сообщил, что Украина ожидает организации визита президента Владимира Зеленского в США в «ближайшую возможную дату в ноябре».

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа) / © Офис президента Украины

Умеров подчеркнул, что встреча лидеров необходима для завершения финальных этапов и достижения договоренности.

«Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом», — сказал он.

Издание The Telegraph предполагает, что встреча Зеленского и Трампа может состояться уже на этой неделе.

Медиа отмечает, что ключевыми вопросами, которые стали камнем преткновения относительно «мирного плана Трампа», были вопросы обмена территориями и новые отношения в сфере безопасности между США, НАТО и Россией.

В то же время там отмечают, что эти вопросы были «вложены в скобки», чтобы Трамп и Зеленский могли договориться позже. Также ожидается, что президент США до этого проведет переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Способен ли мирный план от США остановить войну в Украине

После переговоров в Женеве украинские и европейские дипломаты объявили об успехе в противодействии первоначальному мирному плану «Виткоффа-Дмитриева», пишет The Times.

Западные аналитики считают, что первоначальный мирный договор был заговором Кремля, направленным на раскол коалиции между европейскими странами и администрацией Трампа.

Война в Украине / © Associated Press

«Новый план, разработанный совместно Великобританией, Францией и Германией, исключил любую ссылку на сдачу Украиной земель Москве, оставив вопрос территории для дальнейших переговоров. Ключевые „красные линии“ Киева остались незыблемыми: дверь для будущего членства Украины оставили открытой и также исключено любое ограничение численности Вооруженных сил Украины», — отмечают журналисты.

Также там отмечают, что первоначальный план предусматривал также запрет Украине принимать иностранные войска и гарантировал амнистию для российских военных, обвиняемых в военных преступлениях.

Несмотря на дипломатические победы, помощник Кремля Юрий Ушаков назвал европейское контрпредложение «абсолютно неконструктивным», а аналитики прогнозируют, что война, вероятно, продлится до четвертой годовщины вторжения в феврале, поскольку Россия имеет медленное, но стабильное продвижение на поле боя.

В свою очередь обозреватель Bloomberg Гэл Брэндс считает, что мирный план Трампа по прекращению войны в Украине, вероятно, потерпит крах. В то же время он отмечает, что президент США в ближайшие месяцы имеет шанс сформировать более успешный подход к урегулированию конфликта.

Обозреватель прогнозирует, что мир в Украине может наступить в 2026 году, ведь давление на экономику и армию российского диктатора Владимира Путина увеличивается.

Кроме того, Брэндс отмечает, что США, ЕС и Украине необходимо преодолеть собственные слабости, иначе Кремль может завершить войну на своих условиях.

Также научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в эфире «КИЕВ24» отметил, что Трамп стремится быстро завершить войну, возможно, на условиях России, но его республиканские коллеги решительно выступают против этого.

«Он только говорил, что его никто не благодарит: украинцы не благодарят, европейцы не благодарят — все его просто плюют на него, бедный Трамп. Но, конечно, он понимает, что все против его плана, кроме России. И у него, в конце концов, не получится. Но, конечно, он расстроен и хотел бы закончить войну как можно скорее. И, если можно, на выгодных для России условиях», — заключил он.

