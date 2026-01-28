Переговоры в Абу-Даби: экс-посол рассказал, зачем это было Путину

Владимир Путин / © Associated Press

Состоявшиеся после длительной паузы со стороны Москвы трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США в Абу-Даби не следует воспринимать как дипломатический прорыв. Это скорее попытка Кремля избежать конфликта с администрацией Белого дома.

Такое мнение высказал бывший посол Соединенных Штатов в Украине Джон Хербст в интервью Kyiv Post.

По словам дипломата, сейчас нет никаких публичных признаков того, что Россия готова к реальному компромиссу. Хербст подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский согласился со всеми предложениями, которые Дональд Трамп выдвигал с марта. Москва же отвергла каждое из них.

«Я интерпретирую их готовность провести эти переговоры как тактическое решение Путина, чтобы не раздражать Трампа. Он пытается казаться умным, даже если на самом деле он совсем не умный», — объяснил экс-посол.

Какая ключевая проблема

Ключевой проблемой любого потенциального соглашения остается вопрос территорий, в частности Донбасса. Хербст предполагает, что Россия пытается заставить Украину передать территории, которые армия РФ даже не смогла захватить силой.

Дипломат подозревает, что основное давление во время переговорного процесса направлено именно на Киев.

«Если бы они давили только на одну сторону, то это была бы украинская сторона», — отметил Хербст.

По его мнению, молчание украинской делегации относительно деталей встречи свидетельствует о том, что переговоры проходят в крайне некомфортной атмосфере, хотя пока они не являются решающими.

Хербст также обратил внимание на циничное совпадение: массированный ракетный удар по Киеву происходил именно в тот момент, когда переговорщики сидели за столом в Абу-Даби. Это, по мнению дипломата, является прямым посланием Кремля.

«Путин делает это уже несколько месяцев, заявляя: если вы не согласитесь на мои условия капитуляции, я разбомблю вас полностью», — пояснил он.

Это также сигнал Вашингтону о том, что Россия готова к эскалации, рассчитывая на бездействие США.

Тем не менее, экс-посол признал, что Дональд Трамп способен оказывать эффективное давление на агрессора. В качестве примера он привел введение санкций против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» в октябре прошлого года.

«Если одна сторона является препятствием, он будет оказывать давление. И он действительно оказывал серьезное давление на Кремль», — подытожил Хербст.

Напомним, по данным Reuters, Соединенные Штаты дали понять Киеву, что предоставление американских гарантий безопасности возможно только в случае подписания мирного соглашения с Россией. В то же время в Вашингтоне отрицают давление на Украину относительно территориальных уступок, отмечая, что не диктуют условия будущего договора.

Переговорный процесс активизировался после встреч в Абу-Даби при посредничестве США, где стороны заявили о прогрессе. Украина же настаивает, что любое мирное соглашение должно основываться на гарантиях безопасности и сохранении территориальной целостности государства.