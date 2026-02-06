Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

Прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов вряд ли принесут реальный мир. Для Владимира Путина этот процесс способ манипуляции новой американской администрацией, а не поиском компромисса.

Такое мнение в своем блоге высказал военный аналитик, отставной генерал австралийской армии Мик Райан.

По убеждению эксперта, продолжающийся уже несколько раундов диалог является «дорогой в никуда». Главная цель российского диктатора — создать видимость процесса, чтобы убедить команду Дональда Трампа, что ситуация на фронте развивается исключительно в пользу Москвы.

Райан скептически оценил результаты последних встреч, в том числе обмен пленными (157 человек с каждой стороны). Он напомнил, что это уже 71-й обмен за время полномасштабной войны, и он прошел бы даже без участия американских посредников.

«Обмен пленными — это хорошо, но это отнюдь не результат этих переговоров. Украинцам и россиянам не нужен был пожилой продавец недвижимости, чтобы помочь им обменять своих военнопленных», — отметил Райан.

Несмотря на заявления американской стороны о прогрессе по техническим вопросам прекращения огня, аналитик считает это малозначимым. Без решения фундаментальных политических проблем — вопросов территорий и реальных гарантий безопасности — никакие технические договоренности не будут работать. Именно предложение о немедленном прекращении огня Россия еще раз отклонила.

В чем главная проблема

Райан отмечает, что подписание мирного соглашения невозможно без предоставления Украине действенных механизмов защиты.

«Гарантии безопасности, реальные гарантии, фактически обязывающие союзников помочь в случае предстоящего нападения России на Украину, необходимы. Пока Украина не получит такие гарантии безопасности от российской агрессии, мирное соглашение маловероятно», — пишет эксперт.

Кроме того, вопрос территориальных уступок остается неприемлемым для Киева, тогда как Путину жизненно необходим полный контроль над Донбассом, чтобы оправдать колоссальные потери российской армии перед собственным народом.

Какая настоящая стратегия Кремля

Австралийский генерал считает переговорный процесс «большим фейком» и частью глобальной стратегии Путина, состоящей из четырех пунктов:

продолжение наступления на линии фронта;

массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины;

углубление военного и экономического сотрудничества с Китаем, Ираном и КНДР;

когнитивная война против Запада (устрашение и дезинформация).

Райан резюмирует, что краткосрочное мирное соглашение сейчас лишь помешало бы стратегии Кремля, поэтому Путин использует переговоры в Абу-Даби исключительно для выигрыша времени.

«Когда-то в будущем мы оглянемся назад и глубоко пожалеем, что западные политики настолько толеровали путинскую тактику затягивания времени», — подытожил аналитик.

Напомним, столице ОАЭ 4-5 февраля состоялся второй раунд переговоров с участием Украины, США и России. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что «переговоры прошли действительно конструктивно». Известно, что одним из результатов стала договоренность о новом обмене. В частности, 5 февраля домой вернулись 157 украинских защитников.

В то же время Владимир Зеленский, комментируя встречи в Абу-Даби, заявил, что в ближайшее время планируются следующие переговоры, вероятно, в США. По его словам, значительная часть обсуждаемых вопросов нуждается в конфиденциальности.