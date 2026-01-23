ТСН в социальных сетях

Переговоры в Абу-Даби: Умеров раскрыл подробности встречи с США и РФ

Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл полный состав участников официальной трехсторонней встречи в Абу-Даби, где украинская делегация во главе с ключевыми чиновниками обсуждала с представителями США и РФ параметры завершения войны.

Рустем Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

Украина официально отчиталась о ходе трехсторонних консультаций с участием Соединенных Штатов и России, состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Стало известно, кто сел за стол переговоров с американскими посредниками и представителями государства-агрессорки для обсуждения мирного процесса.

Детали встречи и список участников обнародовал секретарь СНБО Рустем Умеров, подводя итоги первого дня диалога.

Кто сидел за столом переговоров

Состав делегаций свидетельствует о сверхвысоком уровне встречи и ее военно-политическом характере.

От Украины:

  • Рустем Умеров, секретарь СНБО.

  • Кирилл Буданов, руководитель Офиса Президента.

  • Давид Арахамия, глава фракции «Слуга Народа».

  • Сергей Кислица, постпред Украины при ООН.

От США

Американское посредничество было представлено приближенными к Дональду Трампу лицами:

  • Стив Виткофф, специальный посланник президента США.

  • Джаред Кушнер, зять Трампа и ключевая фигура в его предыдущей администрации.

  • Генералы Дэниел Дрисколл и Алекс Гринкевич.

От России

Конкретных фамилий Умеров не назвал, но отметил, что в делегации были «представители военной разведки и армии».

О чем говорили

По словам Умерова, ключевой темой стали "параметры окончания российской войны" .

Стороны обсуждали дальнейшую логику переговорного процесса. Секретарь СНБО подчеркнул, что цель Украины – продвижение к «достойному и длительному миру».

«Украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных Президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога», — отметил Умеров.

Переговоры длятся: кто присоединится завтра

Диалог в Абу-Даби не завершен. Завтра, 24 января, пройдут новые встречи. Украинская делегация получит усиление военным блоком: к переговорам присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР генерал-лейтенант Вадим Скибицкий .

О каждом этапе переговоров делегация докладывает Владимиру Зеленскому.

Напомним, американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах. Источники издания, консультирующие американских военных и разведку по Украине, отмечают, что присутствие Буданова на переговорах оценивается крайне положительно.

