Переговоры в Абу-Даби: Умеров раскрыл подробности встречи с США и РФ

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

Реклама

Украина официально отчиталась о ходе трехсторонних консультаций с участием Соединенных Штатов и России, состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Стало известно, кто сел за стол переговоров с американскими посредниками и представителями государства-агрессорки для обсуждения мирного процесса.

Детали встречи и список участников обнародовал секретарь СНБО Рустем Умеров, подводя итоги первого дня диалога.

Кто сидел за столом переговоров

Состав делегаций свидетельствует о сверхвысоком уровне встречи и ее военно-политическом характере.

Реклама

От Украины:

Рустем Умеров, секретарь СНБО.

Кирилл Буданов, руководитель Офиса Президента.

Давид Арахамия, глава фракции «Слуга Народа».

Сергей Кислица, постпред Украины при ООН.

От США

Американское посредничество было представлено приближенными к Дональду Трампу лицами:

Стив Виткофф, специальный посланник президента США.

Джаред Кушнер, зять Трампа и ключевая фигура в его предыдущей администрации.

Генералы Дэниел Дрисколл и Алекс Гринкевич.

От России

Конкретных фамилий Умеров не назвал, но отметил, что в делегации были «представители военной разведки и армии».

О чем говорили

По словам Умерова, ключевой темой стали "параметры окончания российской войны" .

Стороны обсуждали дальнейшую логику переговорного процесса. Секретарь СНБО подчеркнул, что цель Украины – продвижение к «достойному и длительному миру».

Реклама

«Украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных Президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога», — отметил Умеров.

Переговоры длятся: кто присоединится завтра

Диалог в Абу-Даби не завершен. Завтра, 24 января, пройдут новые встречи. Украинская делегация получит усиление военным блоком: к переговорам присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР генерал-лейтенант Вадим Скибицкий .

О каждом этапе переговоров делегация докладывает Владимиру Зеленскому.

Напомним, американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах. Источники издания, консультирующие американских военных и разведку по Украине, отмечают, что присутствие Буданова на переговорах оценивается крайне положительно.