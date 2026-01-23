- Дата публикации
Переговоры в Абу-Даби: Умеров раскрыл подробности встречи с США и РФ
Секретарь СНБО Рустем Умеров раскрыл полный состав участников официальной трехсторонней встречи в Абу-Даби, где украинская делегация во главе с ключевыми чиновниками обсуждала с представителями США и РФ параметры завершения войны.
Украина официально отчиталась о ходе трехсторонних консультаций с участием Соединенных Штатов и России, состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах. Стало известно, кто сел за стол переговоров с американскими посредниками и представителями государства-агрессорки для обсуждения мирного процесса.
Детали встречи и список участников обнародовал секретарь СНБО Рустем Умеров, подводя итоги первого дня диалога.
Кто сидел за столом переговоров
Состав делегаций свидетельствует о сверхвысоком уровне встречи и ее военно-политическом характере.
От Украины:
Рустем Умеров, секретарь СНБО.
Кирилл Буданов, руководитель Офиса Президента.
Давид Арахамия, глава фракции «Слуга Народа».
Сергей Кислица, постпред Украины при ООН.
От США
Американское посредничество было представлено приближенными к Дональду Трампу лицами:
Стив Виткофф, специальный посланник президента США.
Джаред Кушнер, зять Трампа и ключевая фигура в его предыдущей администрации.
Генералы Дэниел Дрисколл и Алекс Гринкевич.
От России
Конкретных фамилий Умеров не назвал, но отметил, что в делегации были «представители военной разведки и армии».
О чем говорили
По словам Умерова, ключевой темой стали "параметры окончания российской войны" .
Стороны обсуждали дальнейшую логику переговорного процесса. Секретарь СНБО подчеркнул, что цель Украины – продвижение к «достойному и длительному миру».
«Украинская команда действует слаженно в рамках задач, поставленных Президентом Зеленским. Готовы работать в разных форматах в зависимости от течения диалога», — отметил Умеров.
Переговоры длятся: кто присоединится завтра
Диалог в Абу-Даби не завершен. Завтра, 24 января, пройдут новые встречи. Украинская делегация получит усиление военным блоком: к переговорам присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР генерал-лейтенант Вадим Скибицкий .
О каждом этапе переговоров делегация докладывает Владимиру Зеленскому.
Напомним, американцы считают Буданова козырем Украины на переговорах. Источники издания, консультирующие американских военных и разведку по Украине, отмечают, что присутствие Буданова на переговорах оценивается крайне положительно.