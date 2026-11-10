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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Абу-Даби начались: Умеров раскрыл план и приоритеты

В ОАЭ начались переговоры, которые должны перейти в трехсторонний формат между Украиной, США и РФ.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Участники переговоров в Абу-Даби 10 ноября

Участники переговоров в Абу-Даби 10 ноября / © Рустем Умеров

В Абу-Даби стартовали важные дипломатические встречи по завершению войны в Украине. Украинская команда начала работу по координации позиций с представителями Европы и США, далее в планах — переговоры Украины, США и России.

Об этом сообщил глава украинской делегации, руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Умеров проинформировал о начале работы украинской делегации в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, первая встреча состоится с участием представителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К переговорам также присоединятся спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

«Сверим позиции и скоординируем шаги перед следующим этапом переговоров. Далее — трехсторонний формат с участием Украины, США и России», — написал глава украинской делегации в Сети.

Он отметил, что украинскую делегацию вместе с ним представляют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Приоритеты Украины на переговорах в Абу-Даби

«Наши ключевые приоритеты — прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги», — написал Умеров.

Он добавил, что украинская сторона работает над тем, чтобы максимально продвинуться по этим направлениям и приблизить мир.

Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что главной темой трехсторонних переговоров в Абу-Даби является формирование послевоенной системы и гарантий безопасности для Украины и Европы. В то же время Рубио подчеркнул, что сначала необходимо прекращение боевых действий. В настоящее время рассматриваются только первоначальные предложения, и никакие окончательные решения еще не приняты.

К слову, по данным The Guardian, США на переговорах в Абу-Даби стремятся к фиксации окончательного завершения войны в Украине и формированию новой архитектуры безопасности в Европе. Вашингтон предлагает предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, рассматривает восстановление Совета НАТО — РФ и отмену санкций против Москвы. В то же время, президент США Дональд Трамп предполагает возможные территориальные уступки со стороны Украины.

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