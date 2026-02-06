ТСН в социальных сетях

850
2 мин

Переговоры в Абу-Даби о мире в Украине: Песков назвал условия и намекнул на продолжение

Дмитрий Песков прокомментировал трехсторонние переговоры в Абу-Даби, назвав их «конструктивной и сложной работой».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

У Путина назвали состоявшиеся в Абу-Даби переговоры с участием украинской, российской и американской стороны по урегулированию войны в Украине, «конструктивной и сложной работой». В то же время Кремль заявляет о необходимости возобновления диалога с Вашингтоном по поводу стратегических ядерных вооружений.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что консультации в ОАЭ будут продолжены, сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам спикера Кремля, обсуждения в Абу-Даби носят сложный характер, однако российская сторона расценивает их как «рабочий процесс».

«Об консультациях по урегулированию ситуации в Украине, которые состоялись в Абу-Даби: работа будет продолжена», — заявил Песков.

Кроме вопроса мира в Украине, в Кремле в очередной раз попытались вывести США на прямой диалог по ядерному сдерживанию. Песков утверждает, что обе страны якобы «осознают необходимость» начала переговоров на тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Ранее в СМИ появлялась информация о проведении непубличных или полупубличных консультаций в столице ОАЭ с участием разных сторон. Украина официально настаивает на «Формуле мира» как единственном фундаменте для завершения войны, в то время как РФ продолжает использовать площадки для продвижения собственных интересов и снятия санкционного давления.

Напомним, накануне Министр иностранных дел страны-агрессорки РФ Сергей Лавров откровенно назвал ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну. Он признал, что Россия согласна с тем, чтобы Украина сохранилась как государство, но Киев должен стать нейтральным.

