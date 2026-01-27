Переговоры в Абу-Даби: РФ смягчает жесткую риторику, но только за закрытыми дверями — источники

Переговорщики РФ за кулисами смягчают позицию по отношению к Украине - Kyiv Independent

Российские переговорщики во время закрытых встреч, в частности, в Абу-Даби, демонстрировали более прагматичный подход, чем следует из жестких публичных заявлений Кремля.

Об этом пишет Kyiv Independent со ссылкой на американских официальных лиц.

Хотя публичные заявления Кремля остаются жесткими, американские источники отмечают, что за закрытыми дверями ведется гибкая работа над компромиссами.

«Атмосфера в комнате превысила наши ожидания», — отмечает источник.

Делегации даже вместе обедали на второй день во время неформальной дискуссии.

«Все выглядели почти как друзья», — добавил в комментарии американский чиновник.

Как уже говорилось ранее, украинскую делегацию в Абу-Даби представляли, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Россию же представляли чиновники Минобороны во главе с адмиралом Игорем Костюковым, руководителем военной разведки.

С американской стороны были спецпосланник Стив Виткофф и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Речь шла о том, что в американской делегации Кушнер приобретает доминирующую роль, влияя на ход переговоров.

Темы обсуждения

Напомним, в Абу-Даби 23-24 января состоялись двусторонние и трехсторонние переговоры Украина-Россия-США. Обсуждались вопросы деэскалации конфликта, возможные зоны демилитаризации в Донбассе и совместное управление Запорожской АЭС.

По словам американских официальных лиц, главной темой переговоров в Абу-Даби была деэскалация. Обсуждали шаги, которые обеспечат, что война не возобновится в случае ее завершения.

Самым чувствительным вопросом остаются территории. Россия продолжает требовать отвода украинских войск из Донбасса, увязывая любое соглашение с этими условиями. Киев отверг требования об отступлении, а рассматривает идею демилитаризованной зоны. Американские официальные лица предлагали также создание свободной экономической зоны на части территории.

Контроль над Запорожской АЭС стал еще одним ключевым вопросом. В рамках обсуждаемого американского плана станция должна работать совместно с участием Украины, США и России, при этом МАГАТЭ получило бы надзорную роль. Москва, по данным источников, отказалась от предложения совместного контроля США на 50/50 и теперь обсуждает прямой 50/50 контроль с Украиной.

Следующий раунд переговоров ожидается 1 февраля, главными темами остаются территориальные вопросы Донбасса и контроль над АЭС.

В то же время, Киев призывает сохранять осторожность и оценивать сигналы со стороны России объективно, в то же время наблюдая за развитием переговорного процесса.