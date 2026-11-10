Переговоры в Абу-Даби: США стремятся зафиксировать "окончательное завершение войны" в Украине — The Guardian

Переговоры с участием Украины, США, России, ЕС / © ТСН

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В Абу-Даби 10 ноября начинаются трехсторонние переговоры между США, Россией и европейскими партнерами по «окончательному завершению» войны в Украине. Вашингтон предлагает сформировать новую архитектуру безопасности в Европе и предоставить Киеву гарантии, близкие к статье 5 НАТО. Однако европейские союзники опасаются, что подготовка соглашения будет предусматривать значительные уступки в пользу Москвы.

Об этом говорится в статье The Guardian.

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По словам представителей администрации президента США Дональда Трампа, предложенный ею план завершения войны в Украине предполагает, в частности, создание новой «долгосрочной архитектуры безопасности» в отношениях между Россией и Европой.

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Европейские чиновники опасаются, что Москва может потребовать сокращения военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы. По их мнению, это может сделать союзников более уязвимыми к влиянию России на фоне беспрецедентно высокой напряженности в отношениях между Москвой и Западом.

Возобновление работы Совета НАТО — Россия и отмена санкций

Президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал недовольство расширением НАТО на восток и призывал к изменению баланса сил между Североатлантическим союзом и Россией. В то же время, ранее американские администрации не поддерживали такие требования. Нынешняя администрация США, со своей стороны, отмечает стремление как можно быстрее достичь договоренностей.

Один из представителей администрации США накануне переговоров заявил, что для прекращения войны Вашингтон «будет нуждаться в Европе за столом переговоров». Также, по его словам, стороны могут рассмотреть вопрос о возобновлении работы Совета НАТО — Россия, которую приостановили после начала полномасштабного вторжения. Кроме того, среди возможных шагов называют отмену санкций против РФ в рамках предстоящего соглашения.

Гарантии безопасности для Украины

Американские представители также сообщали об обсуждении с Россией возможных гарантий безопасности для Украины, которые могли бы быть подобными положениям статьи 5 НАТО о коллективной защите государств-членов в случае нападения. В то же время Москва категорически возражает против членства Украины в Альянсе и размещения западных военных на украинской территории.

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«То, что они получили бы, фактически было бы очень похоже на НАТО. Получение гарантий безопасности от США — это действительно большое дело», — рассказал представитель администрации США, отметив, что этот вопрос должны обсудить Трамп и Зеленский.

«И если он захочет это сделать, то это очень большое дело с точки зрения ресурсов, финансирования и военной поддержки», — сказал представитель администрации.

В то же время, критики сомневаются, какие именно обстоятельства могут стать основанием для применения предложенных гарантий безопасности. Они отмечают, что статья 5 НАТО не содержит прямого обязательства государств-членов защищать друг друга военным путем. Кроме того, кибератаки и другие проявления гибридной войны все больше усложняют определение ситуаций, которые могут потребовать вооруженного ответа.

Новая архитектура безопасности Европы

Зять президента США Джаред Кушнер 9 ноября очертил возможные параметры новой системы безопасности в Европе. По его словам, Вашингтон будет выступать за «усиление консультаций, надежной кризисной связи, большей военной прозрачности и взаимных мер по снижению рисков эскалации, в то же время полностью уважая суверенитет и независимость в принятии решений каждым государством».

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Представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Евросоюза должны провести в Абу-Даби переговоры с американской стороной. Среди тем встречи будет «долгосрочная архитектура безопасности между Россией и Европой с целью определить, как снизить риск будущих конфликтов».

Один из европейских чиновников, ответственный за вопросы безопасности и представитель страны-участницы переговоров, отметил, что американское предложение остается недостаточно конкретным. По его словам, Европа готовится к возможному выдвижению со стороны США значительных уступок России в ходе консультаций в Абу-Даби.

Главная дипломат Евросоюза Кая Каллас 9 ноября во время встречи министров иностранных дел стран G7 подчеркнула, что механизмы безопасности в Европе уже существуют.

«У нас уже есть европейская архитектура безопасности. Она включает международные соглашения, согласно которым Россия взяла на себя обязательства, в частности, по суверенитету и территориальной целостности. Проблема в том, что Россия не следует этим соглашениям», — сказала Каллас.

Представитель администрации США упомянул о российских предложениях, выдвинутых еще в 2021 году, фактически потребовавших от НАТО сократить свое присутствие в Восточной Европе.

«В Европе есть немало багажа, связанного с этой идеей», — сказал собеседник.

Он пояснил, что нынешние переговоры направлены на создание новой системы безопасности, которая будет отвечать современным условиям.

«Мы должны построить что-то новое, что будет работать сегодня… Потому что если бы вся старая архитектура работала хорошо, мы не оказались бы в этой длительной войне. И поэтому очевидно, что что-то не работает, и нам нужно найти способ, чтобы после завершения этой войны она стала окончательной», — сказал представитель администрации Трампа.

В то же время конкретные параметры предложенной архитектуры безопасности остаются неизвестными. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 9 ноября, что у сторон уже есть определенные наработки относительно ее будущего формата: «был достигнут определенный прогресс в том, как должна выглядеть эта архитектура».

Рубио подчеркнул, что сначала необходимо завершить войну: «Очевидно, что нам нужно преодолеть конфликт, чтобы дойти до этого».

Территориальные уступки со стороны Украины

В то же время, Трамп допустил, что в рамках финальной договоренности Украина может согласиться на территориальные уступки. По его словам, после заключения соглашения у страны будет «немного другая форма».

После встречи с советником Кремля Кириллом Дмитриевым на прошлой неделе президент США заявил о намерении достичь «большого, красивого соглашения», которое «может охватить всю Европу». В то же время, критики американского подхода опасаются, что Трамп и Путин могут договариваться без участия европейских лидеров, что потенциально будет предусматривать существенные уступки в пользу России.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Участники планируют обсудить гарантии безопасности, прекращение огня и шаги по окончании войны.

По данным Reuters, перед переговорами Украина и РФ непублично проявляют гибкость по территориальному вопросу, хотя официально до сих пор настаивают на начальных позициях. Издание отмечает, что главной темой встречи являются гарантии безопасности для Киева по примеру статей 4 и 5 НАТО, к обсуждению которых Вашингтон стремится привлечь ЕС, Альянс и ведущие европейские страны. Главы американской делегации оценивают шансы с осторожным оптимизмом и после встреч могут отправиться в Москву на переговоры с Путиным.

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