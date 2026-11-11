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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры в Абу-Даби: у Путина сделали первые заявления и заговорили о гарантиях безопасности

В российском МИДе заявили, что Москва может якобы готова заключать отдельные договоренности о ненападении со странами НАТО и даже предоставлять им индивидуальные гарантии безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин и Песков.

Путин и Песков. / © Associated Press

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Сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби проходит второй день трехсторонних мирных переговоров. Делегация агрессорки России якобы не имела контактов с европейцами.

Об этом заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

«Нет, такие контакты не планировались, не имели в виду, и таких контактов не было», — сказал он.

В то же время, он уклонился от вопроса о результатах встречи. Мол, нужно дождаться завершения на второй день переговоров, когда делегация расскажет об их итогах. По его словам, «фюрера» Владимира Путина «в постоянном режиме» информируют о ходе переговоров.

«Нужно дождаться завершения сегодняшней части переговоров в Абу-Даби. И наша делегация на месте уже расскажет об этом», — нагло высказался он.

Российский МИД о гарантиях безопасности

В то же время, директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что гарантии безопасности могут предусматривать создание оборонных союзов или заключение политических договоренностей.

Более того, в ведомстве предположили, что отдельные страны НАТО могут самостоятельно договариваться с Москвой о таких гарантиях. В МИД РФ заявили, что Россия может заключать с отдельными странами Альянса двусторонние договоренности о взаимном ненападении. В таком случае Москва вроде бы готова предоставить этим государствам дополнительные индивидуальные гарантии безопасности.

Переговоры в Абу-Даби

Вчера, 10 ноября, прошел первый день переговоров в Абу-Даби. Делегации обсудили гарантии безопасности Украины, РФ и Европы. В частности, спецпредставитель США Джаред Кушнер заявил, что якобы диктатор Владимир Путин готов завершить войну против Украины — но только «в надлежащих условиях».

После встречи президент Владимир Зеленский назвал трехсторонний формат конструктивным и достаточно содержательным. В частности, Киев обсудил возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500.

Сегодня, 11 ноября, стартовал второй раунд переговоров. Politico пишет, что Украина и РФ обсудят острейший вопрос — территории. Частно официальные лица США, которые созвали встречу, говорят, что и Россия, и Украина продемонстрировали хотя бы определенную готовность быть гибкими по этому вопросу.

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