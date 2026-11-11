Переговоры в Абу-Даби зашли в тупик: политолог объяснил, чего удалось достичь Украине

Переговоры / © ТСН

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Переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились договоренностью о масштабном обмене военнопленными. В то же время, по ключевым политическим вопросам стороны не смогли сблизить позиции, а дату следующей встречи пока не определили.

Об этом политолог Владимир Фесенко написал в Facebook.

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Единственный конкретный результат — договоренность об обмене пленными

По оценке политолога заявления представителей США и Украины о конструктивном характере переговоров были призваны сохранить позитивный фон для продолжения диалога. Однако фактические результаты встречи свидетельствуют о серьезных разногласиях между сторонами.

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Фесенко обратил внимание, что переговоры завершились раньше, чем планировалось, а участники не договорились даже о дате следующей встречи. По его мнению, обсуждение ключевых вопросов либо зашло в тупик, либо выявило принципиальные противоречия.

«Фактически единственный предметный результат — это договоренность о масштабном обмене пленными. Обсуждаются форматы „1000 на 1000“ или даже „1500 на 1500“. Окончательные параметры и реализация этого обмена еще впереди, но здесь вырисовывается конкретный гуманитарный результат», — написал он.

Почему переговоры не продвинулись по безопасности и территориям

Среди главных тем встречи Фесенко назвал гарантии безопасности для Украины и России по завершении войны, а также будущую архитектуру европейской безопасности. Однако, по его оценке, в этих вопросах стороны имеют существенные разногласия.

Отдельно политолог обратил внимание на отношение руководителя российской делегации Владимира Мединского к европейским представителям. Фесенко считает показательным то, что Россия демонстрирует пренебрежение их участием в переговорах о безопасности Европы.

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«Как этот вопрос обсуждать без европейцев? Но Кремль интересует только навязывание своей позиции», — написал он.

Неоднозначной, по словам Фесенко, остается и информация об обсуждении территориального вопроса в Абу-Даби. В то же время, сам политолог считает, что здесь компромисс практически невозможен: Россия требует признания своих территориальных претензий на пять украинских регионов, тогда как для Киева это неприемлемо.

Украина, по его оценке, может согласиться на прекращение огня по линии фронта, но без юридического признания российского суверенитета над оккупированными территориями.

Напомним, 11 ноября прошел второй день трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и России. Встреча продолжалась не менее двух часов.

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Также известно, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф уже 12 ноября прибудут в Москву.

Как пишут западные СМИ, США будут просить у Путина «благословение» на присоединение Европы к переговорам по Украине.

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