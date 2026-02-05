Переговоры в Абу-Даби завершились: о чем договорились стороны и стала ли Украина на шаг ближе к миру

В Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры

В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоровмежду Украиной, США и РФ, главным результатом которых стал обмен пленными.

Пока украинская делегация возвращается домой, эксперты и западные медиа анализируют первые достигнутые договоренности и сложные требования сторон.

Что именно обсуждали за закрытыми дверями и удалось ли приблизить мир — читайте в материале ТСН.ua.

До мира далеко, однако прогресс ощутим

В Абу-Даби 5 февраля завершился второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры были продуктивными и детальными. По его словам, стороны смогли достичь определенного прогресса в ключевых вопросах.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

В то же время он отметил, что есть еще много работы впереди, однако результат уже есть.

«Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что устойчивое дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине», — отметил Уиткофф.

В свою очередь руководитель Офиса президента Кирилл Буданов назвал переговоры конструктивными.

«Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество», — заявил он.

Зеленский раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском рассказал подробности трехсторонних переговоров в ОАЭ. Он заявил, что делегации «говорили обо всем», а сама информация является «очень чувствительной».

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

По его словам, украинская команда по возвращении представит подробный отчет, после чего он сделает официальное заявление для медиа.

Ранее Зеленский сообщал, что во время встречи ключевой темой обсуждений был поиск путей к реальному окончанию войны и обеспечения длительных гарантий безопасности.

В то же время он четко подчеркнул, что Украина нуждается не в иллюзии мира, а в юридически закрепленной безопасности и действенном давлении на Москву.

«Наша украинская позиция очень четкая: войну надо завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора», — подчеркнул Зеленский.

О чем договорились стороны на переговорах в Абу-Даби

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что итогом второго дня трехсторонних консультаций с участием Украины, США и РФ стал обмен 314 пленными — первый за последние пять месяцев.

«Сегодня делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и России договорились об обмене 314 пленными — первый такой обмен за пять месяцев», — проинформировал американский чиновник.

© Владимир Зеленский

© Владимир Зеленский

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в результате обмена удалось освободить 157 украинских защитников.

«Возвращаем наших домой — 157 украинцев. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще от 22 года», — говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что Украина продолжает работу, чтобы освободить наших людей из плена.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовал видео возвращения украинских защитников на родную землю в соцсети. В то же время он отметил, что во время этого обмена удалось вернуть домой 18 защитников, которых россияне осудили на длительные сроки заключения.

Большинство освобожденных — рядовой состав. Также из плена освобождены 16 офицеров. Самому старшему освобожденному воину — 63 года, самым молодым — 23 года.

Также во время переговоров в ОАЭ Соединенные Штаты и Россия достигли договоренности о возобновлении прямой военной связи на высоком уровне после пятилетней паузы, сообщает Associated Press.

Кремль заявляет о прогрессе и одновременно ставит новый ультиматум

Спецпредставитель диктатора РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев цинично заявил, что есть определенный прогресс в вопросе урегулирования «конфликта» с Украиной.

«Мы видим, что, безусловно, прогресс есть. Происходит позитивное движение вперед», — сказал Дмитриев.

Спецпредставитель диктатора РФ Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Также он похвастался якобы улучшением связей Москвы с Вашингтоном. При этом риторика Кремля в отношении Европы и Британии осталась неизменной: их снова выставили «вредителями», которые постоянно пытаются вмешаться в диалог двух государств и сорвать его.

В то же время на переговорах в Абу-Даби, россияне требовали международного признания Донбасса своей территорией, сообщают росСМИ. В то же время там отметили, что обсуждали условия прекращения огня и экономические вопросы.

Позиция Украины остается неизменной

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не согласится на признание оккупированных территорий украинскими в обмен на завершение войны.

Глава государства отметил, что право принимать решения относительно суверенитета страны принадлежит исключительно ее законному руководству.

«Во-первых, все не будут признавать, как сказал мой польский коллега. А, во-вторых, у Украины есть президент, который подписывает документы, слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы. Поэтому наши территории — это наше», — заявил президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина делает большую уступку, когда соглашается на замораживание войны на линии фронта.

«Если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, это уже большая уступка с нашей стороны», — подчеркнул он.

Украинский президент добавил, что требование России отдать весь Донбасс является бессмысленным.

«Чтобы завоевать восток Украины, им (россиянам — Ред.) будет стоить еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится минимум два года с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся», — пояснил он.

Владимир Зеленский добавил, что для заключения мирного соглашения речь должна идти об уступках с обеих сторон.

«Если речь идет о [специальной] экономической зоне [на Донбассе], например, нашим военным придется отступить. Россияне тоже должны это сделать. Если говорим о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть. Они должны контролировать свою, но между нами нужна международная сила разграничения, международное присутствие», — подчеркнул украинский президент.

Когда состоится следующий раунд переговоров

По словам украинского президента, следующий раунд мирных переговоров состоится уже в ближайшее время.

В то же время он отметил, что договоренности о завершении войны сейчас не достигнуто.

«Раз звучит сейчас тревога, это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, это нам с вами понятно», — сказал Зеленский в рамках встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Зеленский также отметил, что процесс идет, однако хочется видеть «более быстрых результатов».

«Если следующая встреча есть, значит есть шанс по продолжению диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны», — подчеркнул президент.

Россия будет воевать в Украине до тех пор, пока не достигнет своих целей

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль продолжает настаивать на достижении своих военных целей и отвергает западные гарантии безопасности для Украины, создавая условия для отклонения любых компромиссных соглашений.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала возможное присутствие западных войск в Украине «категорически неприемлемым» и пригрозила рассматривать их как законные цели.

Она подчеркнула необходимость устранения «коренных причин» конфликта, под которыми, по данным ISW, Москва подразумевает разоружение Украины, смену ее правительства и откат НАТО к границам 1997 года.

Кремль / © Associated Press

«Кремлевские чиновники используют «коренные причины» как сокращение для обозначения требований России по возвращению НАТО к границам 1997 года, уничтожение украинских военных и замены нынешнего демократически избранного правительства Украины пророссийским режимом», — говорится в отчете.

В то же время Дмитрий Песков подтвердил, что агрессия будет продолжаться до капитуляции Киева перед «абсолютистскими требованиями» России.

Похожую позицию озвучил и Виктор Медведчук, заявив, что развертывание иностранных сил заведет переговоры в «тупик». Эту риторику поддержали и депутаты Госдумы, которые в очередной раз публично отказались от любых послевоенных гарантий безопасности для украинской стороны.

