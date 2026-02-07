Переговоры в Абу-Даби: Зеленский раскрыл одно из предложений США

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине и Российской Федерации деэскалацию по энергетике. Киев согласился, но Москва пока не подтвердила.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Вашингтон выступил с инициативой деэскалации по энергетическим ударам сейчас — «во время переговоров и этих холодных дней».

Реклама

«Украина подтвердила. Россия пока нет. Они (российская переговорная группа — Ред.) обычно едут в Россию, а затем передают ответ», — подчеркнул он.

Зеленский акцентировал на том, что так называемое «энергетическое перемирие», о котором президент США Дональд Трамп договорился с «фюрером» РФ Владимиром Путиным, должно было бы длиться неделю. В частности, к новой трехсторонней встрече в ОАЭ, перенесенной с 1 февраля на 4-5 февраля. Впрочем, ночью на 3 февраля армия РФ атаковала энергетические объекты.

«Но „русские“ к прошлому понедельнику сделали (прекращение огня — Ред). Всего неполные четыре дня был этот Cease fire. То есть, не факт, что сейчас будет», — подчеркнул украинский лидер.

Как сообщалось, 3 февраля Россия нанесла мощный комбинированный удар с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. В общей сложности было зафиксировано 521 средство воздушного нападения. В частности, четыре «Циркона». Силы ПВО уничтожили 38 ракет и 412 дронов.

Реклама

РФ атаковала ТЭЦ и ТЭС во время рекордных морозов -25°C. Под российским ударом оказались восемь украинских областей. Без теплоснабжения остались сотни тысяч семей.