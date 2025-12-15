Переговоры в Берлине: что требуют от Украины и на какие уступки она может пойти

Переговоры в Берлине 14 декабря 2025 года / © Getty Images

В течение 14 и 15 декабря в Берлине проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского с делегацией из США во главе со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Во время встреч стороны обсуждали ключевые вопросы мирного соглашения: гарантии безопасности, территориальные уступки и восстановление Украины после завершения войны.

Несмотря на то, что западные медиа сообщают, что встреча была продуктивной, в то же время детали переговоров пока не известны.

В то же время Зеленский ранее сообщал, что страна готова пойти на определенные уступки ради прекращения огня, однако Киев занимает устойчивую позицию относительно «красных линий».

Подробнее о переговорах в Берлине и каких уступок требуют от Украины — читайте в материале ТСН.ua.

Что требуют от Украины

По данным агентства AFP, на переговорах в Берлине представители США требовали от Украины уступить неоккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как условие для мирных переговоров с Россией. Источники издания считают — это свидетельствует о том, что США заняли сторону РФ.

Ранее Вашингтон предлагал Киеву создать «свободную экономическую зону» на контролируемых Украиной частях Донецкой области, которую Россия требует отдать.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря, предложение заключается в том, что украинские войска будут выведены из Донецкой области, а компромисс якобы заключается в том, что российские войска не будут входить в эту часть области.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

«Они (США — Ред.) не знают, кто будет руководить этой территорией. Украинские войска вроде бы выходят, российские не заходят. Но кто отвечает за эту зону — вопрос открытый», — пояснил Зеленский и отметил, что россияне называют эту зону ее «демилитаризованной».

Глава государства подчеркнул, что предложение создать такую зону представляется сомнительным, если российские войска остаются на своих позициях и ничем не сдерживаются.

В то же время в Кремле требуют, чтобы Украина юридически закрепила отказ от вступления в НАТО.

Представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков нагло заявил, что этот вопрос является «краеугольным камнем переговоров».

«Вопрос юридически обязывающего документа о невступлении Киева в НАТО — краеугольный камень переговоров», — цитируют Пескова пропагандистские медиа.

Позиция Украины по Донбассу

Во время напряженных переговоров в Берлине Зеленский отказался обсуждать односторонний отход украинской армии из Донецкой области, об этом пишут издания BILD и Politico.

Как отмечает медиа, Киев готов обсуждать временное «замораживание» фронта и фактическую потерю контроля над оккупированными территориями, но категорически отрицает требование вывести ВСУ с контролируемой части Донецкой области.

В частности, Украина во время переговоров отвергла предложение США об отводе войск с около 5600 кв. км Донетчины для создания «демилитаризованной экономической зоны», назвав это «равнозначным капитуляции».

Переговоры Украина-США в Берлине 14 декабря / © Getty Images

«Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии», — сказал в разговоре с BILD один из высокопоставленных чиновников.

В то же время Зеленский отметил, что отойти с этой территории также должна и оккупационная российская армия.

«Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?» — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Politico отмечает, что европейские лидеры против обсуждения территориальных вопросов, пока Украина не получит гарантии безопасности.

От чего готова отказаться Украина ради мира

Киев готов идти на компромиссы по отдельным вопросам, чтобы достичь прекращения огня в стране, сообщает The New York Times.

Владимир Зеленский 14 декабря заявлял, что Украина может временно отложить стремление вступления в НАТО — при условии получения сильных и надежных гарантий безопасности от США, которые сделают невозможным новое вторжение России после заключения мирного соглашения.

Он напомнил, что ранее сначала основным желанием и реальной гарантией безопасности для Украины было вступление в НАТО, но этот путь не получил полной поддержки партнеров из США и Европы.

Поэтому, как пояснил президент, сегодня компромиссным решением со стороны Украины является получение двусторонних гарантий безопасности. Это, в частности, гарантии от США вроде статьи 5, а также гарантии безопасности от европейских партнеров и других стран, таких как Канада и Япония. Цель этих гарантий — предотвратить новую российскую агрессию в будущем.

Также, в тот день Зеленский сообщал, что Украина готова рассматривать прекращение огня вдоль действующей линии фронта.

«Справедливый и жизнеспособный вариант — это «мы остаемся там, где стоим», — заявил президент.

Когда может быть достигнуто соглашение, которое приблизит прекращение огня

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что соглашение, которое приблизит Украину к миру, может в конце концов может быть достигнуто

Он сообщил, что в течение последних двух дней украинско-американские переговоры были конструктивными и продуктивными, и на них достигли «реального прогресса».

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

«Надеемся, что в конце концов мы достигнем соглашения, которое приблизит нас к миру», — отметил он.

В то же время издание BILD отмечает, что после переговоров в Берлине появилась возможность заключить мирное соглашение уже до Рождества.

По данным таблоида, сценарий достижения мира до декабрьских праздников обсуждали американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский.

BILD отмечает три ключевых признака возможного прорыва:

визит спецпредставителей президента США Дональда Трампа — это серьезный сигнал, поскольку их привлечение ранее (например, в переговорах по Газе) означало, что компромисс уже почти достигнут;

позиция Вашингтона: США, по словам источников, усиливают давление на Киев, побуждая Зеленского к «болезненным компромиссам». Взамен Штаты предлагают гарантии безопасности и помощь в восстановлении. Сам Зеленский стал осторожнее в высказываниях и предположил, что вопрос территорий может решаться через выборы или референдум;

информационная тишина: детали переговоров почти не просачиваются из Берлина. В Европе считают, что Трамп целенаправленно стремится объявить о «мире до Рождества».

Почему мирное соглашение может стать ловушкой

Во время заседания глав МИД в Брюсселе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Украина сейчас ближе к миру, чем когда-либо, но в то же время предостерегла от рискованных уступок в переговорах.

Каллас выступила против возможного соглашения, которое предусматривало бы уступки территориями.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас / © Офис президента Украины

«Донбасс — это не конечная цель Путина. Если они получат Донбасс, то крепость упадет, и тогда они точно продолжат захватывать всю Украину. Если Украина уйдет (с Донбасса — Ред.), то другие регионы также окажутся в опасности. Мы знаем это из истории, и мы должны усваивать ее уроки… Для устойчивого мира не должно быть никакого умиротворения агрессора», — подчеркнула Каллас.

Чиновница назвала эту неделю «очень важной» для решения вопроса финансирования Украины, отметив, что на столе есть «несколько вариантов».

«Наиболее надежным вариантом является репарационный заем, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, это становится все сложнее, но мы работаем. У нас еще есть несколько дней», — отметила Каллас.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица ответил на слухи о позиции США во время мирных переговоров.

