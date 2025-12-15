Переговоры в Берлине о мире в Украине: политолог рассказал о "тревожном звоночке" для Европы

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

В Берлине прошли переговоры между украинской и американской делегациями. Сначала на встрече присутствовал канцлер Германии Фридрих Мерц, но позже покинул зал, что политики уже назвали тревожным сигналом для Европы.

Об этом рассказал политолог Алексей Буряченко для «24 Канала».

Он пояснил, что в настоящее время существуют два возможных сценария развития событий:

Реклама

Европейские лидеры оценивают позиции США и ищут оптимальный ответ. Европейским странам может быть не выгодно проводить встречи, потому что там уже может не быть американской делегации.

По словам Буряченко, страны ЕС имеют разные интересы. Польша, Италия и Венгрия критикуют инициативы по автономной милитаризации и развитию собственного ВПК. Это создает сложности в формировании единой позиции для обеспечения безопасности континента.

В настоящее время нет полного понимания того, как европейские страны могут обеспечить свою безопасность в случае, если США сократят присутствие или влияние в регионе. Берлинские переговоры выявили разногласия, которые могут повлиять на единство НАТО и эффективность совместных решений.

Напомним, 15 декабря, в Берлине продолжатся переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану США.