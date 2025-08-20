- Дата публикации
Переговоры в Будапеште: Туск резко раскритиковал венгерскую столицу как площадку для саммита
Дональд Туск резко выступил против предложения проводить мирные переговоры по Украине в Будапеште. Польша считает это место исторически проблемным из-за Будапештского меморандума и нарушения гарантий безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в идее проведения предстоящих мирных переговоров по Украине в Венгрии.
Об этом сообщает Sky News.
Как сообщал Белый дом, президент США Дональд Трамп предложил Будапешт в качестве потенциального места встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако Туск отметил, что выбор столицы Венгрии выглядит исторически иронично.
"Возможно, я суеверен, но в этот раз я бы попытался найти другое место", - отметил польский премьер.
Историческая справка: в 1994 году в Будапеште был подписан меморандум, согласно которому Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее, эти гарантии не были соблюдены после аннексии Крыма Россией в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022 году.
Как ранее сообщал источники Sky News, самым оптимальным местом для переговоров считают Женеву. Рим и Ватикан не подходят России, а Будапешт – не нравится Киеву. Также рассматриваются Вена и Доха, в то время как, по другим сообщениям, Владимир Путин предлагает встретиться в Москве.