Переговоры в Эр-Рияде: в ISW нашли существенные противоречия в заявлениях России, Украины и США

Договоренности по итогам переговоров Украины и России в Эр-Рияде неясны и неясны. Это оставляет простор для многих разногласий между сторонами и, что больше, ставит под сомнение эффективное выполнение перемирия на практике.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что американские, украинские и российские чиновники достигли определенных договоренностей по временному прекращению огня по объектам энергетической инфраструктуры и в Черном море. Впрочем, подробности остаются неясными. Кроме того, добавляют в ISW, достаточно сложно оценить их специфику при отсутствии подписанных Россией и Украиной официально опубликованных общих текстов соглашений.

"Россия и Украина, вероятно, еще не пришли к согласию относительно того, вступил ли в силу режим прекращения огня по состоянию на 25 марта", — считают американские специалисты.

В Институте убеждены, что "фюрер" Владимир Путин продолжает исключать предложенное Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским временное прекращение огня на линии столкновения. Это несмотря на то, что диктатор РФ согласился на определенную форму прекращения огня для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре и в Черном море.

Аналитики убеждены, что постоянное промедление и неуступчивость Путина препятствуют усилиям Трампа по обеспечению длительного и стабильного мирного урегулирования.

"США не предоставили России необходимое ослабление санкций, как было когда Украина и Россия договорились о "зерновом соглашении" в июле 2022-го", — отмечают в ISW.

Соединенные Штаты, вероятно, будут нуждаться в сотрудничестве с Европейским Союзом для отмены некоторых санкций и ограничений с российских сельскохозяйственных, финансовых и торговых предприятий, чтобы восстановить доступ России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений, считают в Институте.

В этом контексте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отмены некоторых санкций против России.

"Заключение первоначального зернового соглашения в июле 2022 года не требовало никаких санкционных послаблений, и возобновление зернового соглашения, вероятно, также не требует предварительного ослабления санкций. Установление временного перемирия в Черном море также не требует предварительного ослабления санкций", — говорится в отчете.

Кроме того, американские специалисты обратили внимание на тот факт, что заявления Кремля расплывчаты, содержат требования по прекращению огня, которые не упоминаются ни в официальных заявлениях США, ни в официальных заявлениях Украины. Эти месседжи оставляют простор для разногласий между сторонами, которые будут вовлечены в интерпретацию договоренностей, снятие санкций и мониторинг потенциальных нарушений. В частности, в официальном заявлении Москвы нечетко указаны конкретные санкции и ограничения, которые РФ требует от Запада предварительно отменить, а также конкретные финансовые организации и компании, к которым они относятся.

"В заявлении Кремля также не указаны субъекты, которые будут интерпретировать параметры этих ограничений, контролировать снятие этих ограничений и проверять их соблюдение всеми сторонами. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, Россия и США выступили с отдельными заявлениями, поскольку на американо-украинских встречах не обсуждались американо-российские усилия. ется в отчете ISW.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ настаивает, что мораторий на удары действует с 18 марта — хотя договоренность была достигнута 25 марта на переговорах в Саудовской Аравии.

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