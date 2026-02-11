Переговоры в Кремле: в Раде отреагировали на идею лететь в Москву

Кремль. / © Associated Press

Нет смысла отправки украинской делегации в Москву для переговоров непосредственно с «фюрером» Владимиром Путиным ни с дипломатической, ни с политической точки зрения.

Такое мнение высказал председатель комитета ВРУ по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко (фракция «Слуга народа») в комментарии «УНИАН».

По его словам, подобная поездка может быть использована Путиным и российской пропагандой против Украины. Кроме того, отмечает нардеп, это небезопасно.

Кроме того, зная, на что способны россияне, с точки зрения безопасности это крайне опасная поездка. Если вообще есть необходимость встречаться с Путиным, то это можно сделать на территории третьего государства. Совершенно не обязательно ехать в Москву», — считает Мережко.

Более того, убежден депутат, даже если такая поездка и состоится, то мало вероятно, что она что-то даст.

«Вопрос не в форме, не в том, где и как встречаться, а по сути, в том, что Путин абсолютно не проявляет никаких признаков, что он готов к перемирию», — пояснил Александр Мережко.

Контекст

Telegram-канал Ukraine context сообщил, что якобы для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки делегации в столицу РФ, чтобы в Москве провести переговоры лично с диктатором Путным.

«Причина — хоть действующий состав российской переговорной группы и более конструктивный, чем предыдущий — они все равно не имеют никакого влияния в РФ и полномочий принимать соответствующие решения. Поэтому переговоры фактически „стоят на месте“, — сообщил ресурс.

Отмечается, что на последних переговорах прозвучала фраза: «смысла бесконечно кататься в ОАЭ или США нет, и нужно встретиться там, где реально будет решаться, как все двигаться дальше».



«Виткофф с Кушнером предлагает выступить в качестве „гарантов безопасности“: их самолет должен прилететь в Варшаву, где защитить наших переговорщиков и улететь во „Внуково“. После чего обе делегации ведут прямые переговоры с Путиным», — говорится в сообщении.

«Приглашение» Зеленского в Москву

В январе помощник российского диктатора Юрий Ушаков в очередной раз позвал президента Украины Владимира Зеленского в Москву. Он дерзко заверил, что якобы в Кремле не отказывались от контактов украинским лидером. Впрочем, выдвигают свои условия для встречи.

В то же время Зеленский исключил такую возможность. По его словам, приглашение украинской стороны в Москву является лишь политической игрой тех, кто на самом деле не хочет договариваться об окончании войны. Президент подчеркнул, что встреча в Москве невозможна, как и приезд «фюрера» в Киев.