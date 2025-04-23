Переговоры в Лондоне о мире переформатировали: какая причина и что это означает

Флаг Великобритании / © Shutterstock

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Переговоры в Лондоне о мире в Украине пришлось переформатировать, снизив до технического уровня, потому что сценарий достижения мира от США, который планировали положить на стол переговоров, не является способным.

Такое мнение высказал политолог, соучредитель «Национальной платформы стойкости и сплоченности» Олег Саакян, сообщает FREEДОМ.

По мнению Саакяна, США поняли, что им не стоит сейчас идти со своим сценарием мира на политический уровень договоренности, ведь есть риск получить отказ.

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«Соединенные Штаты могли оказаться в ситуации, когда они разговаривают с Киевом при посредничестве трех европейских стран, которые, скорее всего, будут выступать адвокатами Украины. И в таком случае риски для позиции Штатов относительно компромиссов России могут быть достаточно сложными. Поэтому, я думаю, и снизили уровень представленности переговоров», — объяснил политолог.

В то же время он обратил внимание на планы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа совершить очередной визит в Россию. Переговорный трек будет так или иначе продолжаться.

Правда, Саакян считает, что о реальных переговорах речь не идет. Все это имитация переговорного процесса под давлением США.

«Мы имеем дело с имитацией переговорного процесса под давлением Соединенных Штатов, где все стороны прекрасно понимают, что договориться не о чем. И условий нет — ни военно-политических, ни геополитических, которые бы сейчас продиктовали возможность завершения российско-украинской войны. Проще говоря, Россия не готова отказываться от своих амбиций, а Украина не готова капитулировать. Соответственно, о чем здесь особенно говорить?» — объяснил эксперт.

Он считает, что Вашингтон пока не готов навязывать Москве свою позицию, есть дефицит решимости.

«Поэтому и переговоры в Лондоне сейчас переходят на технический уровень — уровень разговоров максимум о прекращении огня и возможности его реализации, а также о том, как обеспечить контроль и выполнение этого решения», — высказался Саакян.

Напомним, 23 апреля вслед за внезапным решением США Германия и Франция отменили визиты своих топ-дипломатов на переговоры в Лондон о мире в Украине. В МИД Великобритании объявили, что запланированные министерские встречи не состоятся, вместо этого будут переговоры на уровне чиновников.