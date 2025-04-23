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Переговоры в Лондоне о перемирии: Украина назвала главные "красные линии"
Украина не будет заключать соглашение, которое позволит России перегруппироваться и вернуться с большим насилием.
Украина готова вести переговоры о мире, но не будет капитулировать перед российской агрессией.
Об этом заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко в своем сообщении в сети Х, комментируя встречу делегации Украины с партнерами в Лондоне.
По ее словам, это принципиальная позиция украинской стороны.
Свириденко заверила, что Украина не будет заключать соглашение, которое позволит России перегруппироваться и вернуться с большим насилием.
«Полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — является первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же», — подчеркнула она.
Украинский вице-премьер назвала три главные «красные линии», которые не приемлемы для Украины:
замороженный конфликт, замаскированный под мир;
признание оккупации Крыма;
отказ от членства в НАТО без обязательных гарантий безопасности.
Гарантии безопасности, по словам Свириденко, должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать будущую российскую агрессию, и достаточно четкими, чтобы обеспечить длительный мир.
Напомним, в Лондоне стартовали переговоры по мирному урегулированию войны в Украине — принимают участие советники и чиновники.