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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Лондоне о перемирии: Украина назвала главные "красные линии"

Украина не будет заключать соглашение, которое позволит России перегруппироваться и вернуться с большим насилием.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Украина готова вести переговоры о мире, но не будет капитулировать перед российской агрессией.

Об этом заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко в своем сообщении в сети Х, комментируя встречу делегации Украины с партнерами в Лондоне.

По ее словам, это принципиальная позиция украинской стороны.

Свириденко заверила, что Украина не будет заключать соглашение, которое позволит России перегруппироваться и вернуться с большим насилием.

«Полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — является первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же», — подчеркнула она.

Украинский вице-премьер назвала три главные «красные линии», которые не приемлемы для Украины:

  • замороженный конфликт, замаскированный под мир;

  • признание оккупации Крыма;

  • отказ от членства в НАТО без обязательных гарантий безопасности.

Гарантии безопасности, по словам Свириденко, должны быть достаточно сильными, чтобы сдержать будущую российскую агрессию, и достаточно четкими, чтобы обеспечить длительный мир.

Напомним, в Лондоне стартовали переговоры по мирному урегулированию войны в Украине — принимают участие советники и чиновники.

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