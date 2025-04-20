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Переговоры в Лондоне о перемирии: в ОП сделали важное заявление
Украинская делегация обязательно присоединится к обсуждению прекращения огня.
На переговорах по прекращению огня, которые должны пройти на следующей неделе в Лондоне с участием делегаций США и европейских партнеров, будут присутствовать представители Украины.
В этом заверил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 20 апреля.
«Украина точно будет присутствовать на этих переговорах, потому что Украина никогда не будет преградой, барьером на пути к миру — это наша позиция, задекларированная на всех площадках», — подчеркнул он.
Советник главы ОП не уточнил состав украинской делегации, отметив, что при необходимости его можно будет откорректировать.
При этом Лещенко напомнил, что в предварительных переговорах с участием американцев и европейцев в Париже участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Напомним, 17 апреля в Париже состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантии безопасности для Украины.