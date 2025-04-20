Переговоры в Лондоне о перемирии: в ОП сделали важное заявление

Советник главы ОП Сергей Лещенко / © УНИАН

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На переговорах по прекращению огня, которые должны пройти на следующей неделе в Лондоне с участием делегаций США и европейских партнеров, будут присутствовать представители Украины.

В этом заверил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в эфире национального телемарафона в воскресенье, 20 апреля.

«Украина точно будет присутствовать на этих переговорах, потому что Украина никогда не будет преградой, барьером на пути к миру — это наша позиция, задекларированная на всех площадках», — подчеркнул он.

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Советник главы ОП не уточнил состав украинской делегации, отметив, что при необходимости его можно будет откорректировать.

При этом Лещенко напомнил, что в предварительных переговорах с участием американцев и европейцев в Париже участвовали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, 17 апреля в Париже состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантии безопасности для Украины.