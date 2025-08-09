Переговоры в Лондоне о встрече Трампа и Путина: новые подробности

Переговоры в Лондоне / © Telegram / Андрей Ермак

В субботу, 9 августа, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров провели в Лондоне важные встречис европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Переговоры касались предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

Глава ОП по окончании встречи поблагодарил участников встречи в Лондоне за максимально конструктивный подход.

По его словам, украинская сторона озвучила четкие позиции:

надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации;

прекращение огня — необходимо;

линия фронта — не граница.

«Партнеры поддерживают нас не только словами — помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится», — добавил Андрей Ермак

Глава Офиса президента отдельно поблагодарил вице-президента США Джей Ди Венса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира.

Как сообщил изданию Axios неназванный американский чиновник, многочасовая встреча вице-президента Дж. Д. Вэнса в субботу в Великобритании привела к «значительному прогрессу» на пути к цели президента Трампа — прекращению войны в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники по нацбезопасности европейских государств и Украины на встрече в Лондоне передали свое согласованное предложение американской стороне для будущих переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, издание Financial Times отметило, что существует особое беспокойство, что Трамп может стремиться к быстрому решению войны, предлагая Путину территориальные уступки, легитимизируя незаконную аннексию Крыма и оккупацию огромных частей четырех регионов Украины: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями»