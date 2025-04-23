Переговоры в Лондоне по войне в Украине отменены: что говорят в Британии

Лондон / © Getty Images

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МИД Великобритании подтвердил, что запланированные на 23 апреля министерские переговоры в Лондоне по миру в Украине с коллегами из Европы и США были отложены.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмена встречи в Лондоне произошла на фоне предположений, что Россия отказалась от претензий на украинские территории, которые она не контролирует, а также после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не сможет присутствовать.

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В кратком заявлении британского МИД было объявлено, что запланированные на утро 23 апреля министерские встречи не состоятся и вместо них пройдут закулисные переговоры на уровне чиновников.

Это заявление стало уточнением к осторожно сформулированному сообщению в Сети, поздно вечером 22 апреля опубликованному министром иностранных дел Британии Дэвидом Лемми после разговора с Рубио.

Лемми заявил, что его переговоры с госсекретарем США были продуктивными, но намекнул, что они будут проходить на более низком уровне.

«Переговоры продолжаются в ускоренном темпе, и чиновники встретятся в Лондоне завтра. Это критический момент для Украины, Британии и евроатлантической безопасности», — отметил британский министр.

Напомним, ранее издание Sky News сообщило, что после отказа Рубио от участия во встрече в Лондоне свое участие отменили также главы МИД Британии, Франции и Германии.