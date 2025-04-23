Лондон / © pixabay.com

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Перед состоявшимися в среду, 23 апреля, переговорами в Лондоне Украина подготовила документ для европейцев об отказе от обсуждений территориальных вопросов до «полного и безусловного прекращения огня».

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам, именно это стало причиной отсутствия на встрече госсекретаря США Марко Рубио и, соответственно, снижения ее уровня.

По словам нескольких источников агентства, предложения спецпосланника американского президента Стива Виткоффа, которые должны были обсудить в Лондоне, включали признание российской аннексии Крыма, начало отмены Вашингтоном санкций против России и исключение членства Украины в НАТО.

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Такие предложения были неприемлемы как для Киева, так и других европейских стран.

Источники сообщили, что предложения США также предполагают принятие Украиной и европейцами контроля России над 20% территории Украины, которую она получила во время войны.

Кроме того, Россия настаивает на отмене санкций ЕС против нее до завершения переговоров, против чего решительно выступает Европа, заявили неназванные агентством дипломаты.

Ранее стало известно, что 23 апреля вслед за внезапным решением США Германия и Франция отменили визиты своих топ-дипломатов на переговоры в Лондон о мире в Украине. В МИД Великобритании объявили, что запланированные министерские встречи не состоятся, будут переговоры на уровне советников.

Напомним, вице-премьер-министр Юлия Свириденко в своем сообщении в сети Х, комментируя встречу украинской делегации с партнерами в Лондоне, заявила, что Украина готова вести переговоры о мире, но не будет капитулировать перед российской агрессией.