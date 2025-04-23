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Переговоры в Лондоне: стало известно, кто будет представлять Францию и Германию
На встрече планируется обсуждение вопросов войны в Украине.
Встреча высокого уровня в Лондоне, запланированная между дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины состоится в измененном формате.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Как стало известно, формат переговоров изменили — теперь это будут не переговоры глав МИД, а именно переговоры между чиновниками пяти стран.
Францию на встрече будут представлять два человека: дипломатический советник президента Эммануэль Бонн и политический директор МИД Фредерик Мондолони. Причина такой замены — министр иностранных дел Франции Стефан Барро находится с официальным визитом в Ираке, запланированным заранее и не отмененным.
Германию будет представлять советник по внешней и политике безопасности Йенс Плотнер, который также присутствовал на предыдущей встрече в Париже.
Украину будет представлять министр иностранных дел Андрей Сибига, который планирует встретиться в Лондоне с британским коллегой Дэвидом Лемми.
Напомним, ранее Sky News сообщал, что запланированная встреча в Лондоне была отложена. Она должна была стать важным шагом в направлении дипломатического урегулирования войны в Украине.