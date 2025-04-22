Переговоры в Лондоне: Зеленский заявил, признает ли Крым российским

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

На фоне информации в западных СМИ, что Соединенные Штаты могут официально признать Крым территорией России, президент Владимир Зеленский в очередной раз определил позицию Украины по этому поводу.

Об этом глава государства сказал сегодня, 22 апреля, в разговоре с журналистами.

Он заверил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции.

Реклама

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это вне нашей Конституации. Это наша территория — территория народа Украины. Мы не можем просто „а почему бы“. Этого не будет. О любой оккупированной территории мы заявляли. И Конституция Украины своим существованием об этом заявляет. Все», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты на переговорах в Лондоне могут предложить признать Крым российским.

В Bloomberg также написали, что США могут предложить ослабление санкций и признание контроля РФ над Крымом.