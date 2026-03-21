Переговоры в Майами: когда начнется встреча украинской делегации с командой Трампа
Сегодня в американском городе Майами стартуют важные двусторонние переговоры между украинской делегацией и представителями США.
Украинская переговорная команда уже прибыла в Флориду для проведения важных двусторонних консультаций с американскими партнерами. Ожидается, что диалог с представителями новой администрации США стартует сегодня после обеда.
Об ориентировочном времени начала переговоров, ссылаясь на собственные источники, приближенные к украинской делегации, сообщило информационное агентство Интерфакс-Украина.
Кто будет участвовать во встрече
По предварительным данным, переговоры должны начаться около 16:00 по киевскому времени. Американскую сторону на этой встрече будут представлять ключевые фигуры из окружения президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о специальном посланнике Белого дома Стива Виткоффа и зяте американского лидера Джареде Кушнере .
Украинскую сторону будут представлять:
Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Кирилл Буданов – руководитель Офиса Президента Украины;
Давид Арахамия – глава фракции «Слуга народа».
Отдельно отмечается формат переговоров: они будут исключительно двусторонними. Какое-либо участие представителей Российской Федерации в этих консультациях не запланировано.
Напомним, накануне Зеленский анонсировал переговоры в США и вскрыл детали встречи в Майами. По его словам, сейчас Украина и США продолжают готовить документы о завершении войны.