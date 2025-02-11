Переговоры в Мюнхене: Зеленский должен встретиться с главным критиком Украины в США

Дать встречи Зеленского с Трампом пока нет.

На этой неделе Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где он ожидает встретиться с вице-президентом США Дж. Д. Венсом, одним из наиболее враждебно настроенных по отношению к Украине среди ближайшего окружения Трампа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

На прошлогодней конференции Венс, тогда являвшийся сенатором, отказался от встречи с Зеленским, а ранее он говорил, что его "не очень волнует, что произойдет с Украиной, так или иначе", напоминает издание.

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Зеленский также планирует встретиться с другими членами команды Трампа, а также влиятельными сенаторами в Мюнхене, но, по его словам, "еще нет датв" встречи с самим Трампом, хотя его команда работает над ее установкой.

На выходных Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским на этой неделе, и не исключено, что украинский президент может прилететь в Вашингтон из Мюнхена.

"Мы надеемся, что наши команды определят дату и план встреч в США. Как только это будет согласовано, мы готовы, я готов", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которая пройдет на этой неделе.

Ранее государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что окончание войны в Украине будут обсуждать в Мюнхене.

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